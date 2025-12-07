Erster Trailer zu Supergirl ist da: Das wird ein episches Sci-Fi-Abenteuer quer durch die Galaxis

Im kommenden Jahr beginnt für Supermans Cousine Supergirl ein episches Sci-Fi-Abenteuer. Schaut jetzt den ersten Trailer für das nächste Kapitel aus dem DC-Universum.

Mit Superman wurde in diesem Jahr das DC Universum auf der großen Leinwand einem gewaltigen Neustart unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran unterzogen. Das Superhelden-Spektakel spielte weltweit über 600 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Im kommenden Jahr schreibt Supergirl das nächste Kino-Kapitel aus dem Hause DC Studios. Jetzt wurde der erste Trailer zum wilden Weltraum-Abenteuer von Kara Zor-El (Milly Alcock) veröffentlicht.

Der erste Trailer zum neuen DC-Blockbuster Supergirl auf Deutsch:

Supergirl - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Nach Superman wird Supergirl ein Sci-Fi-Spektakel im Weltraum

Nach ihrem kurzen Gastauftritt am Ende von Superman führt Clark Kents Cousine Kara Zor-El ihr eigenes Abenteuer an, das sie fernab von Metropolis auf eine Reise quer durch den Weltraum schickt. Wie der Trailer direkt enthüllt, gibt es auch ein Wiedersehen mit Superhund Krypto, der DC-Fans mit seiner chaotischen Spielfreude direkt ans Herz gewachsen ist.

Die Geschichte des Supergirl-Solofilms basiert auf der 2021 veröffentlichten Graphic Novel Supergirl: Woman of Tomorrow von Tom King und Bilquis Evely. Ihren 23. Geburtstag feiert Supergirl an der Seite von Krypto sturztrunken in einer Bar irgendwo im All, wo sie auf ein Mädchen namens Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) trifft. Diese will Kara engagieren, um sich an dem finsteren Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts) zu rächen, der ihren Vater ermordet hat. Widerwillig begleitet Supergirl die junge Frau auf ihren Rachetrip quer durch die Galaxis.

Rebellisch, zynisch und fehlerhaft ist diese neue Version der DC-Heldin Supergirl angelegt, wie Hauptdarstellerin Milly Alcock auf einer Pressekonferenz zum Release des Trailers verrät. Im Gegensatz zu ihrem optimistischen und strahlenden Cousin Kal-El blickt Kara auf eine düstere Vergangenheit zurück, die bereits in der Vorschau angedeutet wird: Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie auf einer vor der Zerstörung Kryptons geretteten Weltraumstadt, wo sie mit ansehen musste, wie Familie und Freunde nach und nach qualvoll zu Grunde gingen.

Wer im Trailer genau hinschaut, bekommt bereits einen ersten Blick auf einen ganz besonderen Cameo-Auftritt. In Supergirl wird die widerwillige Superheldin auch auf den intergalaktischen Kopfgeldjäger Lobo treffen. Dieser wird von Jason Momoa verkörpert, der zuvor im begrabenen DCEU als feuchter Superheld Aquaman zu sehen war und für James Gunns DC Universe in einer neuen Rolle besetzt wurde.

Wann startet Supergirl im Kino?

Der neue DC-Blockbuster Supergirl startet am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Superhelden-Film von Cruella-Regisseur Craig Gillespie nach einem Drehbuch von Ana Nogueira.

Der Film ist eines von drei Live-Action-Projekten aus dem DC Universe, die kommendes Jahr zu sehen sind. Neben der voraussichtlich im Sommer startenden HBO-Serie Lanterns erwartet uns am 10. September auch der Horrorfilm Clayface im Kino.