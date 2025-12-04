Erster Trailer zu The Boys Staffel 5 enthüllt Starttermin – und zeigt die Figur, auf die unzählige Fans warten

Endlich: Der erste Teaser-Trailer zu The Boys Staffel 5 ist da. Er zeigt, wann genau die Serie weitergeht. Und bietet den ersten Blick auf eine ganz besondere Supernatural-Reunion.

Blutfontänen, Explosionen, Super-Orgien: Was für andere Serien unvorstellbar wäre, ist bei The Boys Standard. Umso mehr fragen sich Fans des Amazon-Hits, wie die bitterböse Superhelden-Serie wohl in der 5. und letzten Staffel fortgesetzt wird. Eine Antwort liefert jetzt der erste Teaser-Trailer. Er zeigt neben dem Startdatum auch den heiß ersehnten Auftritt von Supernatural-Star Jared Padalecki.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu The Boys Staffel 5:

The Boys S05 - Teaser (Deutsch) HD

Wann erscheint The Boys Staffel 5?

Wie der Trailer enthüllt, startet The Boys Staffel 5 am 8. April 2026. Laut IMDb kommt in der ersten Woche eine Doppelfolge, die restlichen Episoden werden einzeln veröffentlicht.

In The Boys Staffel 5 hat Homelander gewonnen

Die Protagonist:innen um Hughie (Jack Quaid), Butcher (Karl Urban) und Starlight (Erin Moriarty) stehen in Staffel 5 am Abgrund: Homelander (Antony Starr) hat die USA unter seine Kontrolle gebracht, die anderen Supes als Helfer:innen rekrutiert und geht gnadenlos gegen seine Gegner vor. Mit der Ausnahme von Starlight und Butcher befinden sich alle Held:innen in Gefangenschaft.

Und Butcher, der im Besitz des Supe-Virus ist, scheint sich immer mehr mit den Dämonen in seinem Inneren abzufinden. Wie viel wird von ihm noch übrig sein, wenn er schließlich im großen Finale auf Homelander trifft?

The Boys Staffel 5 feiert eine heiß erwartete Supernatural-Reunion

Der Trailer enthüllt außerdem den ersten richtigen Blick auf die neu eingeführte Figur von Jared Padalecki, der erstmals wieder mit Supernatural-Co-Star Jensen Ackles und für Supernatural-Macher Eric Kripke vor der Kamera stand. Er ist längst nicht der erste Star der Kultserie, der in The Boys zu sehen ist. Details zu seiner Figur sind noch nicht bekannt.

Auch interessant:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.