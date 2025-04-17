Erster Trailer zu The Mandalorian & Grogu: Die gefeierte Star Wars-Serie mit Baby Yoda kommt endlich ins Kino

Nach drei Staffeln bei Disney+ erobern Din Djarin und sein Schützling Baby Yoda in The Mandalorian & Grogu die große Leinwand. Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Star Wars-Film anschauen.

Als The Mandalorian vor sechs Jahren als erste Star Wars-Realserie bei Disney+ an den Start ging, hätte sich vermutlich noch kein Fan der Saga erträumen lassen, dass wir die Geschichte des titelgebenden Kopfgeldjägers eines Tages auch im Kino verfolgen können. Doch jetzt ist es so weit: Hier kommt The Mandalorian & Grogu.

Vor zwei Jahren wurde das Projekt auf der Star Wars Celebration angekündigt. Nachdem bereits letztes Jahr erstes Material gezeigt wurde, sind die ersten bewegten Bildern endlich auch im Internet gelandet. Macht euch bereit für den heiß erwarteten Trailer zum ersten Leinwandausflug von Din Djarin und dem kleinen Grogu.

Neuer Star Wars-Film im Kino: Erster Trailer zu The Mandalorian & Grogu mit Pedro Pascal enthüllt

The Mandalorian and Grogu - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von The Mandalorian & Gogu setzt nach den Ereignissen der drei vorherigen Staffeln ein. Das bedeutet, wir befinden uns auf der Star Wars-Timeline nach wie vor in der Zeit zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie, also zwischen den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Das Erwachen der Macht.

Die offizielle Synopse lautet wie folgt:

Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines jungen Lehrlings Grogu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inszeniert wurde der Film von niemand Geringerem als Jon Favreau, der als Schöpfer hinter The Mandalorian steht und zusammen mit Dave Filoni alle weiteren Mandoverse-Serien (Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew) produziert hat. Das Drehbuch zu The Mandalorian & Grogu haben die beiden ebenfalls gemeinsam geschrieben.

Der Cast von The Mandalorian & Grogu:

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Einige Monate müssen wir uns noch gedulden. The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Damit werden sieben Jahre seit dem letzten Star Wars-Film auf der großen Leinwand vergangen sein. Der Aufstieg Skywalkers eroberte im Dezember 2019 die große Leinwand. Darauf folgte Funkstille.