Erster Trailer zu The Night Agent Staffel 3: So geht es nach dem "Pakt mit dem Teufel" auf Netflix weiter

Peter Sutherland ist endlich zurück! Im ersten langen Trailer zu Staffel 3 des Netflix-Hits The Night Agent verstrickt sich der Agent in eine neue Verschwörung.

Als Agent der US-Regierung hat man es nicht leicht. Peter Sutherland (Gabriel Basso) ist erst in Staffel 2 von The Night Agent nur knapp dem Tod entronnen. Jetzt zeigt der Staffel 3-Trailer, was auf den "Pakt mit dem Teufel" folgt, mit dem er seine geliebte Rose (Luciane Buchanan) zuvor gerettet hat: seine vielleicht härteste Herausforderung.

Schaut hier den Trailer zu The Night Agent Staffel 3:

The Night Agent - S3 Trailer (Deutsch) HD

The Night Agent Staffel 3 beginnt mit einem Terroranschlag

Wie der Trailer bereits zeigt, wird Sutherland in Staffel 3 des Netflix-Hits in einen internationalen Verschwörungsfall hineingezogen. Nach dem Anschlag auf ein Passagierflugzeug muss er sich auf die Spur eines Finanzbeamten (Suraj Sharma) begeben, der seinen Chef getötet hat und nach Istanbul geflohen ist.

Dabei kreuzt Sutherland auch den Weg der hartgesottenen Journalistin Isabel De Leon (Genesis Rodriguez). Sie hilft ihm, eine Verschwörung aufzudecken – gegen einen gewissen Preis. Dabei geraten sie beide schnell in höchste Lebensgefahr durch gnadenlose Attentäter.

Wann kommt The Night Agent Staffel 3 zu Netflix?

The Night Agent Staffel 3 erscheint am 19. Februar 2026 bei Netflix. Die Staffel umfasst 10 Folgen.

Auch interessant:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.