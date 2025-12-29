Erster Trailer zum Malcolm in the Middle-Revival mit Frankie Muniz und Bryan Cranston enthüllt Starttermin

Startdatum bestätigt: Malcolm in the Middle-Fans dürfen sich bereits im Frühjahr auf das Spin-off Life’s still Unfair freuen. Ein erster Teaser-Trailer zeigt den alten Cast wieder vereint.

Das Warten hat bald ein Ende: Schon im April 2026 soll die Serie Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair erscheinen und die Kult-Sitcom Malcolm mittendrin nach 20 Jahren zurückbringen. Nach einem ersten Teaser, der eine berühmte Malcolm in the Middle-Anspielung zeigte, folgt nun auch der erste Teaser-Trailer inklusive Startdatum.

Erster Teaser-Trailer für Malcolm mittendrin-Fortsetzung

Es ist offiziell: Das Malcom Mittendrin-Spin Off, für das sich Bryan Cranston jahrelang einsetzte, startet am 10. April 2026 auf dem amerikanischen Sender Hulu und damit auch zeitgleich auf dem Streamingdienst Disney+. Der Teaser-Trailer zeigt uns einen mittlerweile erwachsenen Malcolm (Frankie Muniz), der zum ersten Mal seit Langem zu seiner chaotischen Familie zurückkehrt. Mit dieser hat er offenbar den Kontakt abgebrochen.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair - S01 Teaser Trailer (English) HD

In dem vierteiligen Spin-off kehren Malcolm und seine Tochter (Keeley Karsten) für den 40. Hochzeitstag seiner Eltern (Bryan Cranston und Jane Kaczmarek) zurück nach Hause. Die ersten Bilder zeigen uns den üblichen Wahnsinn der amerikanischen Familie – und jede Menge neue Eskapaden. So kehren neben den vier Brüdern auch Hal’s Barbershop-Quartett und die typisch resolute Mutter Lois in alter Rage zurück.

April 2026: Alte Malcolm mittendrin-Darsteller treffen auf neue Gesichter

Wie im Trailer zu sehen ist, werden alle Darsteller:innen des Originalcasts von Malcolm mittendrin zurückkehren – mit Ausnahme von einem. Neu dabei sind neben Karsten unter anderem Vaughan Murrae und Kiana Madeira. Auch hinter der Kamera arbeitet dasselbe Team, das bereits die Originalserie umsetzte.

Während die Originalserie stolze 7 Staffeln hatte und von 2000 bis 2006 lief, wird das Spin Off bloß vier Folgen umfassen. Bis nichts Widersprüchliches bekannt ist, ist davon auszugehen, dass das Spin Off auch für deutsche Fans am 10. April 2026 auf Disney+ im Stream erscheint.