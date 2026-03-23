Erster Trailer zum nächsten großen Disney-Abenteuer Vaiana: Regisseur Thomas Kail über die Realverfilmung und noch nie gesehene Szenen im Interview

Disney verfilmt das erfolgreiche Animationsabenteuer Vaiana als Live-Action-Remake neu. Über den brandneuen ersten Trailer hat Moviepilot mit Regisseur Thomas Kail im Interview gesprochen.

Zehn Jahre nachdem das Animationsabenteuer Vaiana die weltweiten Kinos erreicht hat, steht die Realverfilmung aus dem Hause Disney in den Startlöchern. Der Fantasyfilm erscheint in Deutschland am 9. Juli 2026 und erzählt die Geschichte der polynesischen Heldin auf ihrer Reise, ihre Heimatinsel Motonui zu retten, neu.

Seht hier den ersten Trailer zu Vaiana:

Moana - Trailer (English) HD

Neu interpretierte Songs und Szenen: Thomas Kail über die Vaiana-Realverfilmung im Interview

Jetzt wurde der erste offizielle Trailer zum Live-Action-Remake mit Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson veröffentlicht. Zu diesem Anlass hat. Im Interview hat uns Kail verraten, wie er und sein Team an die Realverfilmung der beliebten Disney-Geschichte herangegangen sind, wie wichtig ihnen Authentizität der polynesischen Kultur war und wie sehr sich das Remake am Original orientieren wird.

Moviepilot: Der originale Vaiana-Film wird von so vielen Menschen geliebt und auch der zweite Teil ist 2024 zum großen Erfolg geworden. Wie geht man an die Realverfilmung von so einer Marke heran und was waren die Herausforderungen?

Thomas Kail: Du kannst mich zu den Menschen dazuzählen, die diese Filme lieben. Also bin ich mit einer großen Wertschätzung und Zuneigung für das Original da herangegangen. Und unser Drehbuchautor, Jared Bush, der unsere Version mit Dana Ledoux Miller geschrieben hat, hat mit ihr schon Vaiana 2 geschrieben. Jared hat auch beim ersten Teil mitgearbeitet. Also ist da eine tiefe Verbundenheit und großer Respekt.

Ich denke, der Schlüssel, irgendetwas zu machen, liegt darin, dafür zu sorgen, dass sich jeder Moment ehrlich anfühlt. Es ist eine Geschichte mit mythischen Elementen und erhabenen Momenten: Es gibt eine singende Krabbe, es gibt ein Lava-Monster und man hat all diese Momente, die von Übernatürlichem berührt werden.

Daher war es uns wichtig, dass der Film sich in der Realität geerdet anfühlt. All das Leben im Dorf, das wir in Atlanta aufgebaut haben, ist dafür da, unseren Film zu erden, wie auch unsere Hauptfigur, in einer Geschichte, die davon handelt, was man für Familie und Gemeinschaft tun würde. Was würde man für das eigene Dorf tun?

Wenn man das aufbaut, ermöglicht man, alles andere passieren zu lassen. Wenn man weiß, wofür sie kämpft und wofür sie auf ihre Mission geht. Das waren Dinge, über die wir konstant nachgedacht haben. Und wir haben versucht, dass jeder Moment des Realfilms die Besonderheiten und Integrität der Kultur, der Geschichte der polynesischen Menschen, ehrt. Darüber waren wir uns sehr bewusst und haben sehr intentional danach gehandelt.

Die kulturellen Elemente spielen eine Rolle in der Geschichte, dem Casting, den Drehorten, den Kostümen und so viel mehr. Wie habt ihr dafür gesorgt, dass der Film sich dem authentisch nähert?

Als Gast in dieser Kultur hatten ich und meine Partner vom Studio das Gefühl, dass wir so viele Führungskräfte einbringen wollten, die die Erfahrung der Kultur erlebt haben, wie möglich. Von unserer Choreografin Tiana [Nonosina Liufau] und unserer Kostümdesignerin Liz McGregor, bis hin zu den vielen Künstler:innen, die an unserem Dort gearbeitet haben. Wir haben viele durch Empfehlungen gefunden.

Wenn wir gefragt haben, “Wer macht all diese Seile und diese Webformen?”, hat jemand gesagt, “Ihr solltet mit Felipe sprechen.” Also haben wir mit Felipe gesprochen. Und dann hat Felipe angefangen, am Set in unserem Team zu arbeiten. Das gleiche ist passiert, als wir die Trommeln gebaut haben. “Wer ist hier Experte? Wer hat die gelebte Erfahrung und die Fähigkeit, sie uns zu lehren, sodass wir etwas so erhalten können, dass es die Zeit überdauert?”

Das ist das Schöne am Film, dass es eine Möglichkeit ist, etwas über die Zeit zu gedenken. Ich komme vom Theater und dort verschwindet alles wieder. Man macht eine Show und letztendlich geht sie zu Ende. Wenn man einen Film macht, hat man die Chance, dass es bleibt. Also wollten wir sicherstellen, dass wir die Besonderheiten der Kultur feiern und herausstellen, von der sphärischen Navigation, über das Bauen der Kanus bis hin zum Leben im Dorf.

Im Trailer habe ich bereits eine Menge Szenen aus dem Originalfilm wiedererkannt. Wie nah wird sich die Adaption an den Originalfilm halten und dürfen wir mit komplett neuen Szenen rechnen?

Es gibt auf jeden Fall neue Szenen, neue Momente, neue Interpretationen, neue Witze und Neues von Hei-Hei. All diese Dinge sind komplett neu. Aber wir haben auch der Struktur des Originalfilms vertraut, der Geschichte, den Figuren und wie sich all das entfaltet. Aber wenn ihr den Film seht, werdet ihr viele Momente finden, die nur in unserem Film sind und andere Momente, die sich an die Ikonografie des Originals anlehnen.

Darfst du auch schon verraten, ob es neue Songs geben wird?

Ich werde so viel sagen: Alle Songs, die im Original sind, sind auch in unserem Film. Und eine der tollen Sachen an der Kraft der Musik ist, dass jedes Mal, wenn ein Song von einem neuen Künstler oder einem neuen Menschen interpretiert wird, es ein neues Erlebnis davon gibt. Unser aller Erfahrung war es, den Originalcast die Songs singen zu hören.

Mit unserer Catherine als Vaiana, mit unserer neuen Großmutter Tala und neuen Mutter und Vater, haben wir die Chance, neue Stimmen zu hören. Also kann diese Interpretation und auch wie die Musik arrangiert und orchestriert ist, sich völlig anders anfühlen, was den Songs eine andere Textur und Qualität verleiht.

Dann haben wir Dwayne, der erneut Voll Gerne [im englischen Original You’re Welcome] singt, aber Dwayne hat diesen Song neu aufgenommen. Es ist nicht, was er vorher gemacht hat, denn damals war er jemand anderes. Deshalb muss auch sein Maui sich verändern und das spiegeln. Daher freue ich mich sehr darauf, dass ihr alle die Musik hört. Und es war auf jeden Fall eine große Freude, die Möglichkeit zu haben, wieder mit meinem alten Freund Lin-Manuel Miranda zu arbeiten.

Du hast gerade schon Catherine als neue Vaiana erwähnt. Wie seid ihr an den Castingprozess herangegangen und an die Entscheidung, Auli'i Cravalho [die Vaiana im Animationsoriginal im Englischen gesprochen hat] nicht noch einmal zurückzubringen?

Auli’i ist ausführende Produzentin unseres Films und deshalb in vielen Bereichen stark involviert. Jemand anderes zu casten lag, denke ich, in der Möglichkeit, Vaiana im Realfilm jemand sein zu lassen, dem wir erst vorgestellt werden. Mit Auli’i haben wir da schon früh drüber gesprochen. Catherine und ihr dabei zuzusehen, wie sie sich das erste Mal begegnen und eine eigene Verbindung aufbauen, hat mich sehr bewegt. Mir ist klar geworden, dass es nur zwei Menschen auf der Welt gibt, die wissen, wie es ist, Vaiana zu sein, und da waren sie. Ich fand das sehr eindrücklich.

Für Vaiana haben wir Castings in der ganzen Welt gemacht. Ich habe zuerst ein Video von Catherine gesehen, das sie eingereicht hat. Dann habe ich ein Zoom-Meeting mit ihr gehabt, weil sie zu der Zeit in Australien war. Dann habe ich sie persönlich kennengelernt. Und ich hatte schon bei der ersten Aufnahme das Gefühl, dass sie etwas besonderes hat, ihr Geist, ihre Furchtlosigkeit und ihr Talent waren reichlich vorhanden.

Als ich mit ihr zwischen den Szenen gesprochen habe, habe ich gesehen, dass sie die Charakteristik hat, die wir gesucht haben: nämlich Führungsqualitäten. Es gibt diesen großen Anteil an Würde und Auftrieb in ihr. Man konnte sich vorstellen, dass sie ihr Volk anführt. Das ist das Ziel, wenn man diese Geschichte erzählt. Wir müssen jemanden sehen, der in diese Rolle hineinwachsen kann. Ich war entzückt, Catherine diese Rolle antreten zu sehen und das zur Realität zu machen.

Wie du bereits erwähnt hast, ist Dwayne Johnson als Maui zurückgekehrt. Aber er war auch hinter den Kulissen stark involviert. Wie ist die Arbeit mit ihm vor und hinter der Kamera abgelaufen?

Es war wundervoll, direkt vom ersten Gespräch an, das ich mit Dwayne vor fast drei Jahren geführt habe. Als wir darüber gesprochen haben, wollten wir beide die Möglichkeit nutzen, diese Geschichte mit dem Geist und der Seele und der Wahrhaftigkeit dieser Kultur, die auch seine Kultur ist, zu erzählen. Ich denke, er hat das sehr tief gefühlt.

Er hat sich sehr gefreut, noch einmal Maui zu spielen und diesmal auch vor der Kamera. Er arbeitet unglaublich hart. Er ist am Set spielerisch und hat eine Menge Ideen. Er ist gewillt, Dinge auszuprobieren. Es hat sich auf alle Arten lebendig angefühlt, auf die man hoffen würde. Als Produzent des Films war er auch in viele Bereiche der Vor- und Post-Produktion involviert und auch was das angeht, ein wertvoller Partner.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Vaiana startet am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos.