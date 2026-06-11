Erster Trailer zum neuen Brad Pitt-Abenteuerfilm stürzt euch in atemlosen Überlebenskampf in Alaska

Brad Pitt und ein Hund treten gegen die endlosen, lebensfeindlichen Weiten Alaskas an. Der erste Trailer zeigt den Star als Ex-Elitesoldaten vor seiner vielleicht gefährlichsten Mission.

Wer an dem Netflix-Hit Apex nicht den Serienkiller, sondern die gefährliche Wildnis geliebt hat, sollte sich den Kinostart für Eiserne Wildnis - Heart of the Beast rot im Kalender markieren. Für das Survival-Abenteuer mit Brad Pitt und seinem Schäferhund gibt es jetzt den ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu Eiserne Wildnis - Heart of the Beast:

Eiserne Wildnis - Trailer (Deutsch) HD

Der Abenteuerfilm Eiserne Wildnis - Heart of the Beast stammt von einem Action-Experten

Eiserne Wildnis - Heart of the Beast dreht sich um den Ex-Elitesoldaten James Belmont (Pitt), der die finsteren Erinnerungen an seine Kriegseinsätze vor allem mit seinem Ex-Militärhund teilt. Doch ihre härteste Herausforderung liegt noch vor ihnen: Während eines Flugzeugtrips über der alaskischen Wildnis ereilt Belmont ein Herzinfarkt und er stürzt mitsamt Hund in den endlosen, menschenleeren Weiten ab.

Stark geschwächt durch die Herzattacke, muss Belmont seine Kräfte schonen und sich auf seinen treuen Begleiter verlassen, um die übermenschliche Aufgabe zu stemmen: Die beiden Protagonisten versuchen, einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden.

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Eiserne Wildnis sieht nach einem spannenden Survival-Abenteuer aus, das nicht zuletzt viele Hundefans anspricht. Im Übrigen scheint ein weiterer Fokus auf dem Erlebnis des Krieges zu liegen, das Mensch und Tier in gleichen Maßen belasten kann.

Verantwortlich für das Zusammenspiel dieser beiden Elemente ist Regisseur und Action-Experte David Ayer (End of Watch, Herz aus Stahl, The Beekeeper). Neben Pitt und seinem Hund sind auch J.K. Simmons (Whiplash) und Anna Lambe (True Detective) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt Eiserne Wildnis ins Kino?

Eiserne Wildnis erscheint am 24. September 2026 in den deutschen Kinos.