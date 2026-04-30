Erster Trailer zum neuen Resident Evil-Film sieht fantastisch aus: Pure Angst in unter 2 Minuten

Resident Evil-Verfilmungen haben es bei Fans der Videospiele schwer. Den neuesten Verusch solltet ihr aber auf keinen Fall ignorieren. Hier könnt ihr euch den Teaser-Trailer anschauen.

Schon wieder ein neuer Resident Evil-Film? Hat es nicht erst vor ein paar Jahren ein gescheitertes Reboot der Reihe gegeben? Ganz zu schweigen von der fürchterlichen Netflix-Serie, die nach einer Staffel direkt wieder abgesetzt wurde? Schon, aber der nächste Ausflug auf die große Leinwand sieht trotzdem extrem vielversprechend aus.

Bereits die Wahl des Regisseurs hat Genre-Fans aufhorchen lassen: Zach Cregger lieferte zwei der besten Horrorfilme der vergangenen Jahre ab. Sowohl Barbarian als auch Weapons begeisterten als verstörende Albträume, die clever geschrieben und inszeniert sind. Jetzt knöpft sich Cregger das Resident Evil-Franchise vor.

Resident Evi-Reboot: Zach Cregger entfesselt im Trailer einen rastlosen Überlebenskampf

Resident Evil - Trailer (Deutsch) HD

Die ersten Sekunden des Trailers wirken noch recht unspektakulär, wenn sich Austin Abrams als Hauptfigur der Geschichte vorstellt. Tatsächlich soll der neue Film gar nicht allzu sehr mit der Mythologie der Videospielvorlage verbunden sein, sondern sich mehr darauf fokussieren, das Gefühl der Spiele einzufangen.

Dementsprechend verwandelt sich der Teaser-Trailer mit jedem weiteren Bild in einen atmosphärischen Survival-Trip, der schließlich komplett eskaliert, wenn Abrams durch die verschneiten Straßen rennt und links und rechts von ihm das Blut spritzt. Das könnte wirklich der Mad Max: Fury Road der Resident Evil-Filme werden.

Von ersten Test-Screenings war bisher nur Positives zu hören. Offenbar hat Cregger ein Horrorabenteuer gedreht, das sich in erster Linie aus Angst und Stress zusammensetzt. Sein Resident Evil-Film soll sich sehr geradlinig vorwärts bewegen und keine Gefangenen machen. Erwartet also nicht allzu viele Easter Eggs und Fanservice.

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Wann startet der neue Resident Evil-Film?

Zach Creggers Resident Evil-Neustart kommt ab 17. September 2026 in die deutschen Kinos. Neben Austin Abrams sind Zach Cherry, Kali Reis und Paul Walter Hauser zu sehen. Kameramann ist niemand Geringeres als Dariusz Wolski, der zuletzt vor allem mit Ridley Scott zusammengearbeitet hat (u.a. bei Prometheus, Der Marsianer) und für die Bilder der ersten vier Fluch der Karibik-Filme verantwortlich ist.