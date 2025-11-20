Erster Trailer zum neuen Tribute von Panem-Film enthüllt den jungen Haymitch

Eine der erfolgreichsten Sci-Fi-Reihen geht weiter: Das Hunger Games-Franchise wird mit dem Prequel Sunrise on the Reaping fortgesetzt. Seht hier den ersten Trailer.

13 Jahre ist es her, seit es Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson als Katniss Everdeen und Peeta Mellark erstmals auf der großen Leinwand in die tödliche Arena der Hunger Games zog. Nach drei Fortsetzungen sowie einem Prequel, das uns erst vor zwei Jahren im Kino erreicht hat, steht nun ein weiterer Eintrag in der milliardenschweren Sci-Fi-Reihe in den Startlöchern. Was genau uns in Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping erwartet, zeigt schon jetzt der erste Trailer.

Seht hier den ersten Trailer zu Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping:

The Hunger Games Sunrise on the Reaping - Teaser 2 (English) HD

Neuer Hunger Games-Film kommt: Darum geht's in Sunrise on the Reaping

Sunrise on the Reaping nimmt sich die Zeit des zweiten Jubel-Jubiläums im totalitären Staat Panem vor und somit die 50. Hungerspiele. Darin lebt der junge Haymitch Abernathy (Joseph Zada) in Distrikt 12, der am Morgen der Ernte unfreiwillig das womöglich tödliche Los zieht. Er wird von seiner Familie und seiner großen Liebe Leonore (Whitney Peak) getrennt und muss gemeinsam mit dem weiblichen Tribut seines Distrikts, Maysee Donner (Mckenna Grace), in die Arena treten. Dort erwartet sie ein brutales Gemetzel, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt.

Wie eingefleischte Hunger Games-Fans jedoch wissen werden, überlebt Haymitch diese Spiele. Denn er begleitet uns von Woody Harrelson gespielt in den ersten vier Filmen als Katniss' und Peetas Mentor, der etwa 24 Jahre nach den Ereignissen aus Sunrise on the Reaping mit seinem Schicksal hadert. Welchen Preis Haymitch für sein Überleben zahlen muss, erfahren wir nun jedoch erstmals auf der großen Leinwand.

Wann kommt der neue Hunger Games-Film Sunrise on the Reaping ins Kino?

Der neue Tribute von Panem-Film erreicht uns am 19. November 2026 in den deutschen Kinos, somit also in fast genau einem Jahr. Die Regie führt einmal mehr Francis Lawrence, der ab Teil 2 der Originalreihe für jeden Hunger Games-Film die Inszenierung übernahm. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins, der im März 2025 erschien.

Joseph Zada, Whitney Peak und Mckenna Grace werden in Sunrise on the Reaping von einem absoluten Starcast begleitet. Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter und Maya Hawke sind nur einige der bekannten Namen, die zur Sci-Fi-Reihe stoßen.