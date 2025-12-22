Erster Trailer zum Peaky Blinders-Film von Netflix, der in 3 Monaten startet

Nach dem Serienende von Peaky Blinders kommt im neuen Jahr ein Film zu Netflix, der Cillian Murphy & Co. zurückbringt. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer dazu schauen.

Nach sechs Staffeln ist die britische Gangsterserie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham vor drei Jahren beendet worden. Seit längerem steht allerdings schon fest, dass die Geschichte rund um Oppenheimer-Star Cillian Murphy als kriminelles Familienoberhaupt Thomas "Tommy" Shelby als Netflix-Film weitergeht. Jetzt ist der Trailer zu Peaky Blinders: The Immortal Man veröffentlicht worden, der euch erste Eindrücke aus dem Werk liefert.

Schaut hier den Trailer zu Peaky Blinders: The Immortal Man:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Peaky Blinders geht bei Netflix als Film weiter: Darum geht es in The Immortal Man

Die Geschichte des Peaky Blinders-Films von Tom Harper spielt im Birmingham der 1940er inmitten der Unruhen des Zweiten Weltkriegs. Tommy Shelby (Murphy) hat sich zurückgezogen und mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. Als jedoch das Schicksal seiner Familie und seines Landes auf dem Spiel steht, muss Tommy sein selbstgewähltes Exil verlassen und sich seinen inneren Dämonen stellen.



Neben Murphy zählen Stars wie Rebecca Ferguson (Dune), Tim Roth (Pulp Fiction), Barry Keoghan (Saltburn) und Stephen Graham (Adolescence) zum Cast von Peaky Blinders: The Immortal Man.

Wann startet Peaky Blinders: The Immortal Man bei Netflix?

Peaky Blinders-Fans müssen sich noch bis zum 20. März 2026 gedulden. Dann streamt The Immortal Man im Netflix-Abo. Davor soll der Film in ausgewählten Kinos schon ab dem 6. März 2026 zu sehen sein. Bis dahin könnt ihr alle sechs Staffeln Peaky Blinders jederzeit bei dem Streamer in der Flat schauen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

