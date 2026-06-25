Erster Trailer zum perfekten Bridgerton-Ersatz ist da: Die weltberühmte Romanze startet in 4 Monaten

Die neueste Jane Austen-Verfilmung steht vor der Tür und dürfte die Herzen von Netflix' Bridgerton-Fans höher schlagen lassen: Denn Sinn und Sinnlichkeit präsentiert sich als waschechte Historienromanze.

Viel seines Erfolges verdankt Netflix' Bridgerton der Inspiration durch die romantischen Geschichten von Jane Austen, mit denen die britische Autorin seit über 200 Jahren das Genre prägt. Im Jahr 2026 kommen Austen-Fans gleich mehrfach in den Genuss neuer Verfilmungen. Denn nicht nur Netflix' Serienneuauflage Stolz und Vorurteil steht in den Startlöchern, auch der neue Kinofilm Sinn und Sinnlichkeit hat nun seinen ersten Trailer veröffentlicht. Schaut ihn direkt hier:

Sense and Sensibility - Trailer (English) HD

Vor Bridgerton kam Jane Austens Sinn und Sinnlichkeit: Jetzt ist der Trailer zur Neuverfilmung da

1996 gewann Ang Lee mit seiner Kinoadaption Sinn und Sinnlichkeit den Hauptpreis der Berlinale und Hauptdarstellerin Emma Thompson nahm einen Oscar für das beste Drehbuch mit nach Hause. Jetzt, 30 Jahre später, kehrt die Geschichte von Jane Austen erneut auf die große Leinwand zurück, verfilmt von Georgia Oakley (Blue Jean).

Die Schwestern Elinor (Daisy Edgar-Jones) und Marianne Dashwood (Esme Creed-Miles) stehen in Sinn und Sinnlichkeit (im Original: Sense and Sensibility) für die unterschiedlichen Lebenseinstellungen im Titel ein. Während die Ältere alles mit Vernunft und Zurückhaltung angeht, stürzt sich Margaret mit leidenschaftlichen Gefühlen in die Welt.

Nach dem Tod des Vaters müssen Elinor, Marianne, die jüngste Schwester Margaret (Bodhi Rae Breathnach) sowie ihre Mutter (Caitriona Balfe) in bescheidenere Verhältnisse umziehen. Denn ihr Bruder John (Tom Brooke) hat alles geerbt und dessen Frau will den Wohlstand nicht teilen. Trotzdem blicken sie hoffnungsvoll in die Zukunft, als Elinor ihre Zuneigung zu Edward Ferrars (George MacKay) entdeckt und Marianne sich, blind für die Gefühle von Colonel Brandon (Herbert Nordrum), Hals über Kopf in John Willoughby (Frank Dillane) verliebt. Doch auf ihrem Weg zum romantischen Glück warten noch einige Hindernisse.

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Neben Hauptdarstellerin Daisy Edgar-Jones (Der Gesang der Flusskrebse) tummeln sich auch Harry Potter- und Outlander-Stars im Cast des historischen Liebesfilms, der sicherlich nicht nur Bridgerton-Fans erfreuen wird. Es ist nach mehreren Filmen und Serien die mittlerweile achte Adaption von Jane Austens berühmtem Roman aus dem Jahr 1811.

Wann startet Sinn und Sinnlichkeit im Kino?

Gerade wurde der Start von Sinn und Sinnlichkeit nochmal einen Monat nach hinten verschoben. Trotzdem ist er nicht mehr weit entfernt: Am 15. Oktober 2026 wird er in die deutschen Kinos kommen.