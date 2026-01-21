Erster Trailer zum Sci-Fi-Epos For All Mankind Staffel 5: Er legt den Grundstein für einen gigantischen Bürgerkrieg

Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends schauen immer noch viel zu wenige. For All Mankind geht in Kürze mit Staffel 5 weiter. Und zwar episch, wie der erste Teaser verspricht.

Schaut hier den ersten (englischen) Teaser zu For All Mankind Staffel 5:

For All Mankind - S05 Teaser (English) HD

In For All Mankind Staffel 5 stehen sich Erde und Mars gegenüber

For All Mankind ist eine grandiose Sci-Fi-Serie, die einfach niemand verpassen sollte . Mittlerweile steht schon Staffel 5 des immer noch viel zu unbekannten Highlights in den Startlöchern. Wie der erste Teaser-Trailer zeigt, zeichnet sich am Horizont einab.

For All Mankind erzählt von der Eroberung des Sonnensystems durch die Menschheit und vollzieht am Ende jeder Staffel einen Zeitsprung: Staffel 5 wird 2012 einsetzen. Der Mars ist dank des nahen, rohstoffreichen Asteroiden Goldilocks wirtschaftlich aufgeblüht. Zu seinen Bewohner:innen gehören etwa der legendäre Astronaut Ed Baldwin (Joel Kinnaman), die Unabhängigkeitskämpferin Dev Ayesa (Edi Gathegi) und Eds Enkel Alex (Sean Kaufman), den man bereits im Teaser sieht.

Ihnen gegenüber stehen die Mächte der Erde und ihrer Regierungen – die einen immer strikteren Kurs gegenüber der rebellischen Kolonie auf dem Mars verlangen. Ein heftiger Bruch zwischen den beiden Planeten scheint bevorzustehen – womöglich sogar ein Bürgerkrieg.

Wann erscheint Staffel 5 der Sci-Fi-Serie For All Mankind auf Apple TV+?

For All Mankind Staffel 5 startet am 27. März 2026 auf Apple TV+ und umfasst zehn Episoden. Die finale Folge wird am 29. Mai erscheinen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.