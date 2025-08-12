Erster Trailer zum Tinder-Film: Er erinnert an das beste Drama des letzten Jahrzehnts

Der erste Trailer zum Tinder-Film mit Lily James und Dan Stevens ist da. Der Film erzählt die Geschichte der Tinder-Mitbegründerin Whitney Wolf Herd und erinnert durch den Trailer stark an ein Meisterwerk.

Mit dem Erfolg von The Social Network hat David Fincher im Jahr 2010 eine ganze Welle an Filmen über die Entstehungsgeschichten großer Firmen und die Personen hinter den Marken hervorgerufen. Nachdem in den vergangenen Jahren Filme wie Tetris oder BlackBerry - Klick einer Generation erschienen, haben wir nun einen ersten Trailer zum Tinder-Film Swiped, der bei Disney+ starten wird.

Schaut euch hier den Trailer für Swiped an:

Swiped - Trailer (English) HD

Lily James als Tinder-Gründerin bei Disney+: Darum geht es in Swiped

In Swiped wird die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte der weltweit größten Dating-App Tinder erzählt. Im Mittelpunkt steht hier die Tinder- und Bumble-Mitbegründerin Whitney Wolf Herd, die von Lily James (Baby Driver) verkörpert wird. Wie der Trailer bereits erahnen lässt, wird ähnlich wie bei The Social Network nicht die Erfolgsgeschichte der App im Mittelpunkt der Handlung stehen, sondern vielmehr die Probleme, die dieser Erfolg mit sich zieht. Ein großes dieser im Trailer gezeigten Probleme ist die sexuelle Belästigung, welche auf der Plattform schnell überhandnahm. Dies führt im Film zu einem enormen Konfliktpotential in der Führungsetage, da hier zwischen Erfolg und Moral entschieden werden muss.

Regie führt Rachel Lee Goldenberg, auf die man vor allem durch ihre Arbeit an der Serie Minx aufmerksam wurde. Neben Lily James sind auch Dan Stevens (Godzilla x Kong: The New Empire) und Myha'la Herrold (Leave the World Behind) Teil des Casts. Sollte der Film letzten Endes auch nur ansatzweise an die Qualität von The Social Network anknüpfen können, dann darf man sich auf ein starkes Drama freuen. Nicht umsonst wurde The Social Network von der Redaktion von Moviepilot zum besten Film der vergangenen Dekade gekürt.

Wann und wo kann man Swiped sehen?

Swiped feiert im September seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival und wird in Deutschland am 19. September bei Disney+ in Deutschland erscheinen, wie der Streaming-Dienst heute in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat.