Erster Trailer zum wahrscheinlich versautesten Film des Jahres

Einer der vielleicht versautesten Filme des Jahres von einem renommierten Regisseur hat endlich einen ersten Trailer bekommen. Der Trailer glänzt mit absoluter Starbesetzung.

Mit seinem Film The Living End gehört Regisseur Gregg Araki zu einem der bedeutendsten Regisseure des New Queer Cinema der frühen 1990er Jahre. Sein wahrscheinlich bekanntester Film ist Mysterious Skin - Unter die Haut und auch für die Netflix-Hit-Serie Tote Mädchen lügen nicht hat er in den ersten zwei Staffeln insgesamt vier Episoden inszeniert. Dieses Jahr startet mit I Want Your Sex endlich sein neuer Film in den Kinos, zu dem es jetzt einen Trailer gibt.

Erster Trailer des mit großem Star-Angebot aufwartenden I Want Your Sex hält, was der Titel verspricht

I Want Your S - Trailer (English) HD

In I Want Your Sex wird die Geschichte des frisch ins Erwachsenenleben gestarteten Elliot erzählt, der einen Job bei der Künstlerin Erika Tracy bekommt. Tracy ist primär für ihre provokativen Werke bekannt und macht Elliot zu ihrer sexuellen Muse. Elliot taucht durch diese Erfahrung in eine für ihn vollkommen neue Welt ein und soll schon bald ihre Schattenseiten kennenlernen. Außerdem wird er in einen verheerenden Kriminalfall verwickelt.

Der erste Trailer verspricht einen bunten, sowie wilden Film mit absoluter Star-Besetzung. Die beiden Hauptrollen werden von Cooper Hoffman (Licorice Pizza) und Olivia Wilde (Her) verkörpert. Doch auch die Nebenrollen sind mit Charli xcx, Johnny Knoxville und Mason Gooding hervorragend besetzt.

Hoffman konnte letztes Jahr bereits in The Long Walk - Todesmarsch glänzen und den Film gibt es jetzt schon bei WOW im Streaming-Abo.

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Wann und wo kann man I Want Your Sex sehen?

Im Januar feierte der Film auf dem Sundance Film Festival seine Premiere und tourt seitdem auf verschiedensten Festivals durch die USA. Am 31. Juli soll er dann auch dort endlich regulär in den Kinos starten. Ein deutscher Kinostart bleibt noch aus.