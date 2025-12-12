Erster Trailer zur Game-Verfilmung entfesselt Action-Feuerwerk: Dieser Street Fighter-Film will es richtig machen

Kommendes Jahr kommt ein brandneuer Street Fighter-Film auf uns zu. Mit Jason Momoa in einer der bekannten Videospielrollen.

Die Street Fighter-Videospielreihe lässt sich seit den 80ern daddeln und gehört zu den beliebtesten Titeln des Fighter-Genres, bei dem man sich eins-gegen-eins auf die Nase gibt. Neben einigen gelungenen Anime-Adaptionen hatten englischsprachige Umsetzungen es bisher eher schwierig. Streetfighter - Die entscheidende Schlacht mit Jean-Claude Van Damme passt höchstens in die So bad it's good-Nische, lässt aber jenseits des ironischen Anschauens zu Wünschen übrig. Nicht zuletzt, weil es auch hinter den Kulissen einige Probleme gab.

Eine neue Verfilmung kommt 2026 mit Street Fighter von Regisseur Kitao Sakurai (Bad Trip) sowie Legendary Pictures und Capcom auf uns zu. Den ersten Trailer gab es jetzt während der diesjährigen Game Awards zu sehen. Drückt "play" und seht selbst:

Street Fighter - Announcement Trailer (English) HD

Action-Gewitter Street Fighter: Darum geht es in der neuen Filmversion

Laut Variety spielt der kommende Street Fighter-Film im Jahr 1993, was den Retro-Charme und die noch aus den 80ern übrig gebliebenen Neon-Lichter erklärt. Die entfremdeten Straßenkämpfer Ryu (Andrew Koji) und Ken (Noah Centineo) werden wiedervereint, als die mysteriöse Chun-Li (Callina Liang) sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert. Doch hinter dem brutalen Turnier, bei dem sich internationale Kämpfer:innen verschiedener Disziplinen im Ring begegnen, verbirgt sich eine gefährliche Verschwörung.

Weitere Rollen haben unter anderem David Dastmalchian als M. Bison, Cody Rhodes als Guile, Vidyut Jammwal als Dhalsim, Curtis Jackson als Balrog, Olivier Richters als Zangief, Orville Peck als Vega, Hirooki Goto als E. Honda und Jason Momoa als Blanka. Der ist dann nach dem Riesenerfolg mit Ein Minecraft Film in der nächsten Game-Verfilmung zu sehen. Ob die auch so durch die Decke gehen wird, muss sich zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Vorschau sieht zwar mit den allzu korrekten Kostümen ein bisschen nach Sketch-Parodie oder Cosplay-Convention aus. Schaut man sich die Kommentare auf YouTube oder in den sozialen Medien an, scheinen sich Fans aber darüber zu freuen, bekannte Street Fighter-Moves wiederzuerkennen. Unter anderem sieht man am Ende sogar, wie ein Auto per Hand demoliert wird, wie man es damals zwischen den Kämpfen für Extra-Punkte im Spiel tun konnte.

Hat der neue Street Fighter-Film schon ein Startdatum?

Ja, in Deutschland kommt die Videospielverfilmung am 15. Oktober 2026 in die Kinos, einen Tag vor dem US-Start. Wer davor noch mal die Van Damme-Version sehen will, findet seinen fragwürdigen Street Fighter-Film als Leih- und Kauftitel bei Amazon oder Apple TV.