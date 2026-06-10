Erster Trailer zur neuen Amazon-Serie bringt Kultfigur nach 23 Jahren zurück: Staffel 2 schon jetzt bestätigt

Anfang der 2000er zeigte Elle Woods einer ganzen Generation, wie man sich treu bleibt. Jetzt kehrt die Kultfigur aus Natürlich blond mit dem ersten Trailer zur neuen Serie Elle zurück.

Elle Woods ist zurück! Amazon Prime Video erzählt mit der neuen Natürlich blond-Serie Elle wie die Blondine zur selbstbewussten Jurastudentin in Pink wurde. Die Prequel-Serie springt ins Jahr 1995 und begleitet Elle während ihrer Highschool-Zeit. Jetzt hat Amazon den ersten Trailer veröffentlicht.

Seht hier den ersten Trailer zur Natürlich blond-Serie

Elle - S01 Trailer (Deutsch) HD

Natürlich blond-Serie zeigt turbulente Highschool-Jahre

Der 2001 erschienene Film Natürlich blond machte Reese Witherspoon weltberühmt und erschuf eine Kultfigur, die mit einem großen Selbstbewusstsein und viel Herz das Publikum für sich begeisterte. Zwei Jahre später folgte Natürlich blond 2, nun kehrt Witherspoon auch zur Serie zurück, allerdings als ausführende Produzentin. Die Hauptrolle übernimmt die Newcomerin Lexi Minetree, deren Ähnlichkeit nicht zu übersehen ist.

In der Serie zieht Elle mit ihren Eltern vom sonnigen Bel Air ins triste Seattle. Und fällt unter den dunkel gekleideten Schüler:innen genauso auf wie später als Studentin unter den Anzugtragenden, denn die Blondine verzichtet auch auf der Highschool nicht auf Pink. Damit werden Fans im Trailer schon einige Anspielungen auf den Film wiedererkennen. Ein weiteres vertrautes Gesicht ist Elles Hund Brutus.

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Trotz ihres großen Selbstbewusstseins hat es Elle auch in der Natürlich blond-Serie nicht leicht. Laut offizieller Beschreibung muss sie sich mit komplizierten Freundschaften, verbotenen Romanzen und fragwürdigen Modetrends auseinandersetzen.

Eine zentrale Rolle spielt auch ihre Familie, insbesondere die enge Beziehung zu ihrer Mutter (June Diane Raphael), die ihr in den turbulenten Schuljahren den Rücken stärkt. "Mit jeder Herausforderung, der sie sich stellt, kommt Elle der Elle Woods näher, die wir heute kennen und lieben", heißt es in der Beschreibung.

Wann startet die Natürlich blond-Serie Elle bei Amazon Prime?

Alle acht Episoden von Elle werden am 1. Juli 2026 veröffentlicht. Amazon hat offenbar viel Vertrauen in das Prequel, denn noch vor dem Start wurde bereits die 2. Staffel bestellt.