Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie der Stranger Things-Macher: Sie startet schon in 2 Wochen

Stranger Things-Fans dürfen sich auf die nächste Netflix-Serie der Duffer-Brüder freuen, die noch im März startet. Der erste Trailer verspricht ungemütliche Spannung.

Das Stranger Things-Finale ist bei Netflix gelaufen, doch die Duffer-Brüder schlafen nicht. In diesem Jahr bringen sie gleich drei brandneue Serien zu Netflix, bei denen sie als ausführrende Produzenten ihre Finger im Spiel haben. Die erste startet schon in zwei Wochen und trägt den Titel Something Very Bad Is Going to Happen. Was euch darin erwartet, verrät jetzt endlich der erste lange Trailer.

Seht hier den Trailer zu Something Very Bad is Going to Happen:

Something Very Bad Is Going to Happen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Serie der Stranger Things-Macher: Darum geht's in Something Very Bad Is Going to Happen

Die neue Serie dreht sich um eine Braut und ihren Bräutigam, die auf ihren ganz großen Tag hinfiebern. Als die Hochzeit gekommen ist, werden sie und die Gäste jedoch mit einem schrecklichen Grauen konfrontiert.

Während Stranger Things ein Genre-Mix aus Mystery, Sci-Fi, Horror und Fantasy war, ordnet sich diese neue Serie eindeutiger dem Horror-Genre zu, wie auch der Trailer unmissverständlich zeigt. Zuschauende dürfen sich offenbar auf eine packende Gruselfahrt gefasst machen, die mit reichlich übernatürlichen Wendungen und Twists aufwartet.

Matt Duffer und Ross Duffer fungieren als ausführende Produzenten, während Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) als Schöpfer hinter der Serie steht. Rentierbaby-Regisseurin Weronika Tofilska nahm für Something Very Bad is Going to Happen auf dem Regiestuhl Platz.

Vor der Kamera sind Camila Morrone (Daisy Jones and the Six) und Adam DiMarco (The White Lotus) in den Hauptrollen zu sehen. Darüber hinaus gehören unter anderem Jeff Wilbusch (Unorthodox), Karla Crome (Carnival Row), Gus Birney (Der Nebel), Jennifer Jason Leigh (The Hateful 8) und Ted Levine (Shutter Island) zum Cast der neuen Serie.

Wann startet Something Very Bad Is Going to Happen bei Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis wir die neue Serie der Duffer-Brüder zu Gesicht bekommen. Something Very Bad Is Going to Happen startet am 26. März 2026 bei Netflix. Die Serie umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag bei dem Streamer veröffentlicht werden.

Mehr:

Bereits einen Monat später steht dann die nächste Serie der Stranger Things-Macher in den Startlöchern. Das Spin-off Stranger Things: Tales From '85 startet am 23. April 2026 bei Netflix. Die neue Sci-Fi-Serie The Boroughs hat mit dem 21. Mai 2026 ebenfalls bereits einen Starttermin beim Streamer.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

