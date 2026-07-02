Erster Trailer zur spannendsten Star Wars-Serie des Jahres: Sie bricht komplett mit dem Kanon

Nach The Mandalorian and Grogu kündigt sich das nächste Star Wars-Projekt mit einem Trailer an. Dieses Mal haben wir es wieder mit einer Serie zu tun, die bei Disney+ veröffentlicht wird.

Kaum meldet sich Star Wars auf der großen Leinwand zurück, da verlagert sich der Fokus des Franchise wieder ins Streaming. Disney+ bringt die nächste Serie aus der weit entfernten Galaxis in Stellung, namentlich Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi. Hierbei handelt es sich um ein ganz besonderes Projekt.

The Ninth Jedi: Erster Trailer zur neuen Star Wars-Serie bei Disney+

Weit abseits der großen Abenteuer um vertraute Figuren wie Ahsoka Tano, Boba Fett und Obi-Wan Kenobi wurden unter dem Banner der Anthologieserie Star Wars: Visionen in den vergangenen Jahren Kurzfilme von verschiedenen Animationsstudios aus der ganzen Welt veröffentlicht, die Star Wars in einem völlig neuen Licht zeigen.

Eine der beliebtesten Geschichten stammt von dem japanischen Anime-Studio Production I.G und trägt den Titel The Ninth Jedi (Volume 1, Film 5). Mit The Ninth Jedi: Child of Hope (Volume 3, Film 3) wurde die Geschichte erst letztes Jahr fortgesetzt. Jetzt folgt eine ganze Spin-off-Serie – und dazu ist nun der Trailer erschienen.

Der Trailer zur The Ninth Jedi-Serie:

Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi - S01 Trailer (English) HD

Das Interessante an den Visions-Kurzfilmen ist, dass sie sich nicht nur visuell frei entfalten können, sondern auch inhaltlich an keine Kanonvorgaben gebunden sind. The Ninth Jedi stellt sich eine düstere Welt vor, in der ein geheimnisvoller Margraf einen neuen Jedi-Orden aufbauen will und dazu mehrere Machtnutzer:innen versammelt.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Kara, die Tochter eines Lichtschwertschmieds. Der hat eine neue Generation von Lichtschwertern entwickelt, die mit einer Besonderheit aufwarten: Die Farben der Klingen gehen eine Verbindung mit ihrem Träger und der Macht ein. Plötzlich entpuppen sich vermeintliche Jedi als Anhänger der Sith.

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The Ninth Jedi erzählt eine spannende Geschichte über Vertrauen und Verrat, während das Vermächtnis von Jedi und Sith neu verhandelt und die Verantwortung im Umgang mit der Macht hinterfragt wird. Nun dürfen wir auf das nächste große Kapitel gespannt sein, das uns noch tiefer in diesen Teil des Star Wars-Universums führt.

Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Kenji Kamiyama, der bei Production I.G ein vertrauter Name ist. Nicht zuletzt hat er mit Ghost in the Shell: Stand Alone Complex eine der besten Serien des Studios geschaffen. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören Blade Runner: Black Lotus und Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim.

Wann startet Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi?

Die 1. Folge von Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi feierte estern im Zuge eines Panels bei der Anime Expo in Los Angeles ihre Premiere. Die gesamte Serie wird am 5. August 2026 bei Disney+ im Abo veröffentlicht.