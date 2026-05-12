Erster Twist aus Christopher Nolans Die Odyssee enthüllt: Hollywood-Star spielt Doppelrolle

Die Odyssee wird sicherlich kein wendungsreicher Thriller wie Tenet und Inception. Eine Überraschung hat der neue Film von Christopher Nolan aber jetzt schon auf Lager.

Mit Die Odyssee bringt Blockbuster-Maestro Christopher Nolan seinen ersten Fantasyfilm ins Kino. Da die Vorlage von Homer zu einer der bekanntesten Dichtungen überhaupt gehört, dürfte die Verfilmung mit weniger Twists aufwarten, als wir es von Nolans Thrillern gewohnt sind, die gerne unerwartete Wendungen auffahren.

Mit einer uninspirierten 1:1-Adaption ist aber auch nicht zu rechnen. Das bewiesen schon die eindringlichen Bilder des Trailers – und jetzt auch das neueste Detail zum Casting. Wie sich herausstellt, hat Nolan eine Schauspielerin direkt für zwei Rollen besetzt. Das dürfte eine sehr interessante Dynamik ins Ensemble bringen.

Lupita Nyong'o spielt zwei Rollen in Die Odyssee

Bei Time ist ein großes Profil über Nolan erschienen, in dem auch einige Informationen zu Die Odyssee stecken, die bisher nicht bekannt waren. So können wir euch nun berichten: Lupita Nyong'o wird sowohl als Helena von Troja – die schönste Frau der Welt – als auch deren Schwester Clytemnestra zu sehen sein.

Helena ist der Grund, warum der Trojanische Krieg überhaupt ausbricht: Der junge Prinz Paris ist unsterblich in Helena verliebt und nimmt sie mit nach Troja, obwohl sie eigentlich mit Menelaus (Jon Bernthal) verheiratet ist. Clytemnestra lernen wir derweil als Angetreute von Menelaus' Bruder Agamemnon (Benny Safdie) kennen.

Woraufhin Nolan mit dieser Doppelrolle hinaus will, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Trotz seiner oft verwinkelten Drehbücher markiert Die Odyssee das erste Mal seit dem 2006 erschienenen Prestige, dass er ein:e Schauspieler:in zweimal in einem seiner Filme unterbringt – und damals war es ein großer Twist.

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Die Doppelbesetzung in Die Odyssee dürfte dagegen völlig anders funktionieren. Hier gibt es keine geheimen Figuren, die auf den letzten Metern enthüllt werden. Vermutlich will sich Nolan das Beziehungsgeflecht zwischen den verschiedenen Parteien der Geschichte genauer anschauen und Parallelen bzw. Unterschiede offenbaren.

Der Hauptcast von Die Odyssee im Überblick:

Wann startet Christopher Nolans Die Odyssee im Kino?

Ab dem 16. Juli 2026 erobert Nolans neuester Streich die große Leinwand. Ausgehend vom bisherigen Schaffen des britischen Regisseurs dürfen wir uns auf eine Homer-Verfilmung freuen, wie wir sie noch nie gesehen haben.