Erstes Bild aus neuem Scorsese-Thriller mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence enthüllt: Die Story verspricht verstörende Twists

Für seinen neuen Thriller What Happens at Night dreht Meisterregisseur Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Jetzt gibt es das erste offizielle Bild aus dem Film zu sehen.

Vor wenigen Tagen hat Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (The Revenant) bei der diesjährigen Oscar-Verleihung mit seinem Schnauzer alle Blicke auf sich gezogen. Klar war hier schon, dass er die markante Gesichtsbehaarung für eine neue Filmrolle trägt. Dabei handelt es sich um die Romanverfilmung What Happens at Night, die Meisterregisseur Martin Scorsese (Shutter Island) für Apple dreht.

Jetzt gibt es das erste offizielle Bild aus dem Thriller zu sehen, der DiCaprio mit Hunger Games-Star Jennifer Lawrence in der Hauptrolle vereint.

Erster Blick auf Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence im neuen Scorsese-Thriller

Der kommende Scorsese-Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron aus dem Jahr 2020, den Patrick Marber als Drehbuchautor adaptiert hat. DiCaprio und Lawrence spielen ein amerikanisches Paar, das in eine verschneite europäische Kleinstadt reist, um ein Baby zu adoptieren. In ihrem verlassenen Hotel begegnen sie währenddessen verschiedenen bizarren Personen wie eine exzentrische Chansonsängerin, ein korrupter Geschäftsmann und ein mysteriöser Heiler. Während die Handlung immer verstörendere Ausmaße annimmt, zweifeln die Protagonisten an ihrer eigenen Beziehung.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung haben die Dreharbeiten zu What Happens at Night jetzt in Tschechien begonnen. Zur Feier des Tages wurde ein erstes Bild aus dem Scorsese-Thriller veröffentlicht, das die beiden Stars in ihren Hauptrollen (und Leos Schnurrbart) zeigt:

Neben DiCaprio und Lawrence zählen weitere Stars wie Patricia Clarkson (Station Agent), Mads Mikkelsen (Dust Bunny), Jared Harris (Chernobyl) und Welker White (The Irishman) zum Cast des Films.

Wann und wo startet What Happens at Night von Scorsese?

Bislang ist kein offizieller Kinostart von What Happens at Night bekannt. Wir rechnen damit, dass der Film irgendwann 2027 erscheint. Ähnlich wie Killers of the Flower Moon, den Scorsese zuvor für Apple gedreht hat, wird der Film sehr wahrscheinlich zuerst ins Kino kommen, bevor er anschließend exklusiv beim Streaming-Dienst Apple TV veröffentlicht wird. Dadurch darf der Film auch ins Rennen um die begehrten Oscar-Trophäen gehen.