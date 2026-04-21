Erstes Bild aus Wednesday Staffel 3 bestätigt riesige Veränderung: Jenna Ortega wechselt den Kontinent

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Wednesday. Nun hat Netflix ein erstes Bild enthüllt, das Hauptdarstellerin Jenna Ortega in ungewohnter Umgebung zeigt.

Wednesday-Fans mussten sich lange gedulden. Doch jetzt gibt es endlich ein Update vom Dreh der 3. Staffel der Fantasyserie. Jenna Ortega ist zurück am Set – und das nicht allein. Netflix hat ein Bild veröffentlicht, das die Tochter der Addams Family gemeinsam mit dem Eiskalten Händchen zeigt – allerdings noch ohne digitale Effekte.

Die beliebte Handpuppe befindet sich an einer langen Stange, die später im Zuge der Postproduktion rausretuschiert wird. Die aufregendste Veränderung der 3. Staffel ist minimal verschwommen im Hintergrund zu entdecken: Wednesday befindet sich nicht länger in der Nähe der Nevermore Academy, sondern in Paris.



Jenna Ortega in Paris: Großer Schauplatzwechsel in Wednesday Staffel 3 bei Netflix

"Aus Paris, mit Grauen", heißt es begleitend im entsprechenden Social-Media-Post, den Netflix zu den Dreharbeiten der 3. Staffel vor wenigen Stunden abgesetzt hat. Wednesday in der Stadt der Liebe? Das klingt jetzt schon wie die Steilvorlage für zahlreiche Momente, in denen Wednesday angeekelt ihre Umgebung observiert.

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Irgendjemand muss aber aus der Netflix-Familie in Paris die Stellung halten, wenn es Emily dieser Tage nach Rom, Monaco und Griechenland zieht. Wednesday ist allerdings nicht zufällig in Paris. In der 3. Staffel befindet sie sich auf der Suche nach ihrer besten Freundin Enid, die aktuell in ihrer Werwolf-Form gefangen ist.

Mit dem Locationwechsel dürfte frischer Wind in die Netflix-Serie kommen – und das ist noch nicht alles. Auch auf Seiten der Schauspieler:innen gibt es einige Neuzugänge zu begrüßen: So wurde etwa Eva Green als Tante Ophelia und Winona Ryder als Tabitha gecastet. Auch Game of Thrones-Star Lena Headey ist fortan an Bord.

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Wann startet die 3. Staffel von Wednesday bei Netflix?

Seit Ende Februar laufen die Dreharbeiten zur Wednesday-Fortsetzung. Diese fanden bislang in Irland statt. Nun wurde Frankreich als Produktionsstandort hinzugefügt. Mit einer Veröffentlichung dieses Jahr sollten wir allerdings nicht mehr rechnen. Die 3. Staffel von Wednesday feiert voraussichtlich 2027 ihre Premiere bei Netflix.