Erstes Bild zum Abenteuerfilm, in dem Brad Pitt und ein Hund die Hauptrollen spielen: Regie führte eine Action-Legende

Hollywood-Star Brad Pitt hat einen Abenteuerfilm mit Action-Spezialist David Ayer gedreht. Sein Co-Star in Eiserne Wildnis - Heart of the Beast musste aber keine Dialogzeilen auswendig lernen.

Filmemacher David Ayer kennen wir eigentlich von heftigen Handgreiflichkeiten à la Training Day, Fury oder zuletzt A Working Man. Nun macht der Action-Regisseur erneut mit Produzent und Hauptdarsteller Brad Pitt gemeinsame Sache. Im wilden Abenteuer Eiserne Wildnis - Heart of the Beast erwartet uns aber nicht nur ein spannender Survival-Thriller. Auch sollen wir Pitt von seiner sanften Seite zu sehen bekommen – vor allem in Szenen mit seinem liebenswürdigen Co-Star.

Brad Pitt und Hunde-Star Uber im Action-Abenteuer Heart of the Beast

Auf dem ersten offiziellen Bild zum Action-Abenteuer zeigt sich Brad Pitt zusammen mit Co-Star Uber, der laut GQ auch im wahren Leben ein ausgebildeter Rettungshund sein soll. In der Story von Eiserne Wildnis - Heart of the Beast stranden ein ehemaliger Navy SEAL (Pitt) und sein vierbeiniger Freund, der eigentlich auch schon den wohlverdienten Ruhestand genießt, in der Wildnis Alaskas.

Hoffen wir, dass die beiden auf dem Weg zurück in die Zivilisation etwas zum Essen finden und der Ex-Soldat seinen Hund nicht aus Survival-Gründen verspeisen muss. Auf dem ersten Bild zu Heart of the Beast sehen beide nämlich schon ziemlich hangry aus:

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Weitere Rollen haben auf der Menschlichen Seite des Casts J.K. Simmons und Anna Lambe. Produziert wird das Wildnis-Adventure in Alaska von Pitts eigener Produktionsfirma Plan B Entertainment. Das Drehbuch stammt von Cameron Alexander.

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Wann kommt Heart of the Beast ins Kino?

Der deutsche Kinostart von Eiserne Wildnis - Heart of the Beast wurde schon für den 24. September dieses Jahres anberaumt. Die Alaska-Kälte müsst ihr euch dann im Spätsommer für den Film dazudenken. Gedreht wurde allerdings in Neuseeland, das sonst des Öfteren für Fantasyfilme wie Der Herr der Ringe herhalten muss.