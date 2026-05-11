Erstes Bild zum Baywatch-Reboot zeigt die neuen Stars: Das sind die Nachfolger von David Hasselhoff, Pamela Anderson und Co.

Baywatch kehrt zurück: Seit einigen Monaten wird ein Reboot gedreht und jetzt gibt es das erste offizielle Bild zum Cast. Die Nachfolger:innen von David Hasselhoff und Pamela Anderson sind umstritten.

Als Rettungsschwimmer hat man immer gut zu tun. Kein Wunder vielleicht, dass deswegen auch Rettungsschwimmer-Action neu aufgelegt wird: Die Dreharbeiten zum Baywatch-Reboot laufen auf Hochtouren und lassen sogar einen Originalstar des 90er-Kults zurückkehren. Ein Auftritt von Pamela Anderson oder David Hasselhoff ist aber noch nicht bestätigt. Dafür gibt es jetzt ein erstes Bild der jungen Stars.

Neue Baywatch-Serie: Diese Stars folgen auf David Hasselhoff und Pamela Anderson

Das Bild, das unter anderem bei Deadline veröffentlicht wurde, zeigt einige der Stars der neuen Serie. Mitunter gehören sie sogar zur Hauptbesetzung.

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Zu sehen sind dort Ashley Moore (Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast), Livvy Dunne, Noah Beck (The Bad Boy and Me), Jessica Belkin (The Hunting Wives) und Luke Eisner (Ugly). Mitglieder der Hauptbesetzung sind Beck, der einen koketten Neuzugang mit viel Talent spielt, und Belkin, deren Rolle Charlie Vale die Enkeltochter von Hasselhoffs Mitch Buchannon ist.

Unter dem Bild-Post von Discussing Film findet sich bei X eine hitzige Fan-Diskussion. Der Grund: Viele der Stars haben einen Hintergrund als Influencer, wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtete. Beck etwa feierte zunächst Erfolge in den sozialen Medien, bevor er sich der Schauspielerei widmete. Für Dunne ist es die erste Rolle überhaupt: Die Ex-Turnerin hat unter anderem etwa 8 Millionen Follower:innen auf TikTok.

"Das ist das verzweifeltste 'Wie kriege ich TikTok-Views'-Reboot aller Zeiten", schreibt ein Fan etwa, und ein anderer mokiert sich: "Stellt euch vor, ihr seid ein klassisch ausgebildeter Schauspieler und verliert eine Rolle an einen TikToker, der mit [einem Tanz] berühmt geworden ist."

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Wann kommt die Baywatch-Serie nach Deutschland?

Einen genauen Starttermin für eine Veröffentlichung hierzulande gibt es noch nicht. In den USA soll sie laut Hollywood Reporter im Januar 2027 erscheinen. Wir könnten uns einen zeitnahen Streaming-Start auch bei uns vorstellen. In weiteren Rollen ist unter anderem Stephen Amell (Arrow) in der Serie zu sehen: Er spielt den Sohn von Hasselhoffs Figur und den Vater von Charlie.

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