Erstes Set-Bild zum neuen Superman-Film verrät das Schicksal von Lex Luthor – er ist nicht der einzige Bösewicht in Man of Tomorrow

Das neue DC-Universum schreitet in großen Schritten voran. Jetzt ist die erste Klappe zur Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow gefallen. James Gunn teilt dazu ein Bild vom Set.

Während uns dieses Jahr die Ankunft von Supergirl und Clayface auf der großen Leinwand erwartet, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für das nächste Kapitel aus dem von James Gunn geschaffenen DC-Universum. Man of Tomorrow bringt den Mann aus Stahl und seinen Widersacher Lex Luthor zurück.

Bereits nächstes Jahr soll der Superhelden-Blockbuster ins Kino kommen. Nun haben die Dreharbeiten begonnen – und das belegt Gunn direkt mit einem Schnappschuss vom Set. Zu sehen gibt es zwar noch keinen der Stars im Kostüm. Dafür erhalten wir einen Hinweis, wie es gerade um Nemesis Lex Luthor steht.

Erstes Set-Bild zu Man of Tomorrow: Lex Luthor sitzt in der Superman-Fortsetzung hinter Gittern

Auf dem ersten Set-Bild zu Man of Tomorrow ist schwarz-rotes Schachbrett zu sehen, eine aufgerissene Tüte Chips und ein Ausweis des Hochsicherheitsgefängnisses Van Kull, das sich in Metropolis befindet. Auf dem Ausweis steht Luthor, A. geschrieben, was darauf schließen lässt, dass Lex Luthor gerade seine Haftstrafe absitzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ensemble des Films legt jedoch nahe, dass Nicholas Hoults Bösewicht nicht den gesamten Film über im Gefängnis schmot und sich womöglich mit Superman verbündet. Denn schon bald meldet sich ein noch viel übler Schurke zu Wort: der superintelligente Braniac, gespielt von der deutschen Schauspiellegende Lars Eidinger.

Braniac ist nicht die einzige neue Figur, die wir in der DC-Fortsetzung kennenlernen. Seit ein paar Tagen wissen wir, dass auch Andor-Star Adria Arjona zum Cast des Films gehört und offenbar den Part von Maxima übernimmt. Die Alien-Königin war in den Comics sowohl als Gegenspielerin als auch als Verbündete von Superman zu sehen.

Die Fronten zwischen Gut und Böse dürften sich in Man of Tomorrow somit sehr viel in Bewegung befinden, wenn sich David Corenswet einmal mehr das rote Cape umhängt, um die Welt zu retten. Konkrete Details zur Handlung hat Gunn bisher aber nicht durchblicken lassen. Eine große DC-Verbindung ist trotzdem schon bekannt.

Aaron Pierre, der sich dieses Jahr in Lanterns als John Stewart vorstellt, taucht ebenfalls in Man of Tomorrow auf. Dort werden wir ihn an der Seite von Nathan Fillion zu Gesicht bekommen, der bereits im ersten Superman-Film als Green Lantern Guy Gardner zu sehen war. Gunns DC-Universum befindet sich im munteren Crossover-Modus.

Mehr DC-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann startet Man of Tomorrow im Kino?

Der Kinostart von Man of Tomorrow wurde von Warner Bros. auf den 8. Juli 2027 gelegt. Damit erscheint der Film fast genau zwei Jahre nach James Gunns Superman-Reboot, das das neue DC-Universum auf der großen Leinwand losgetreten hat.