Erstmal im Streaming-Abo: Der abgedrehteste Sci-Fi-Film 2025 stellt jegliches Gefühl für Realität auf den Kopf und überrascht am Ende komplett

Erst letztes Jahr lief dieser abgedrehte Sci-Fi-Film im Kino. Jetzt könnt ihr ihn euch erstmals im Streaming-Abo anschauen. Er stammt von einem Meisterregisseur und ist grandios besetzt.

Der aus Griechenland stammende Regisseur Yorgos Lanthimos hat derzeit einen Lauf, der wirklich Seinesgleichen sucht. Seit 2023 und seinem Übererfolg Poor Things hat Lanthimos bislang jedes Jahr noch einen weiteren Film veröffentlicht, in dem auch immer Emma Stone die Hauptrolle spielte. Seinen aktuellsten Film, Bugonia, kann man jetzt schon im Streaming-Abo sehen.

Bizarrer Sci-Fi-Psycho-Trip: Worum geht es in Bugonia?

Bugonia ist in mehreren Punkten ein Projekt, das sich von den vorherigen Arbeiten des Regisseurs unterscheidet. Zum einen ist es Lanthimos’ erstes Remake, da der Film auf dem südkoreanischen Film Save The Green Planet basiert. Zum anderen ist es sein erster Film, bei dem er nicht von Grund auf an der Entwicklung des Drehbuchs beteiligt war, da dieses von Will Tracy (The Menu) bereits im Corona-Lockdown verfasst wurde.

Im Mittelpunkt des Films steht die CEO eines Pharmakonzerns, Michelle Fuller, die eines Morgens von Teddy Gatz und seinem Cousin Don entführt wird. Teddys Mutter wurde aufgrund einer fehlgeschlagenen Studie von Michelles Firma ins Koma versetzt und Teddy ist der festen Überzeugung, dass Michelle ein bösartiges außerirdisches Wesen vom Planeten Andromeda sein muss. In seinem Keller foltert und verhört er Michelle, die den Verschwörungstheoretiker vom Gegenteil zu überzeugen versucht.

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Sci-Fi-Streaming-Tipp: Warum Bugonia definitiv lohnt

In der bisherigen Filmografie von Lanthimos ist Bugonia vermutlich der zugänglichste Film geworden. Seine bisherigen Filme haben sich bis dato durch ihre unterkühlten Figuren und eine seltsame sowie unangenehme Grundatmosphäre ausgezeichnet. Bugonia ist in seinem Aufbau und seiner Erzählung ein wenig konventioneller, aber auch konkreter in seinen Themen, was einen leichteren Zugang ermöglicht.

Dennoch fehlt es dem Film nicht an den für Lanthimos typischen abgedrehten und surreal-seltsam anmutenden Momenten, und auch an den Gewaltspitzen wurde hier nicht eingespart. Besonders verrückt und visuell abwechslungsreich wird es im Finale, das nach dem Film für eine Menge spannender Diskussionsstoffe sorgen wird.

Doch die größte Stärke des Films ist wahrlich sein Cast. Neben Emma Stone ist der Film auch unfassbar stark mit Jesse Plemons, Alicia Silverstone und Aidan Delbis besetzt. Insbesondere die Wortgefechte zwischen Plemons und Stone sind Schauspiel in absoluter Höchstform und eines der darstellerischen Highlights des vergangenen Jahres.

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Bugonia ist eine fiese Satire geworden, die Kommentare zu vielen Missständen unserer Gesellschaft äußert, wie der aus dem Turbokapitalismus resultierenden sozialen Ungleichheit, dem Verschwörungswahn, aber auch der Klimakrise. Doch durch seine Thriller-Elemente funktioniert der Film mit seinem schockierenden Ende auch abseits der satirischen Ebene fantastisch. Der Film kann jetzt bei WOW gestreamt werden.