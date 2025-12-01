Erstmals bei Amazon Prime: Für diesen Film braucht ihr mehr Taschentücher, als ihr vorrätig habt

Es ist einer der schönsten Liebesfilme der letzten Jahre, aber auch gleichzeitig einer der traurigsten. Bei Amazon Prime könnt ihr ihn erstmals im Streaming-Abo schauen.

Immer mal wieder schleicht sich ein Liebesfilm in die Kinos, der neben der Romantik auch so richtig auf die Tränendrüse drückt. Gerade in den 2010er Jahren gab es mit Filmen wie Call Me by Your Name, Das Schicksal ist ein mieser Verräter und Vielleicht lieber morgen in diesem Bereich ein paar richtige Highlight. Mit We Live in Time ist nun auch in dieser Dekade eine hervorragend besetzte Liebesgeschichte mit stark sentimentalem Einschlag erschienen.

Jetzt bei Amazon Prime: Worum geht es in We Live in Time?

We Live In Time erzählt die Geschichte der Köchin Almut (Florence Pugh) und dem Weetabix-Mitarbeiter Tobias (Andrew Garfield). In einer nicht-linearen Reihenfolge schildert der Film einzelne Momente aus dem Alltag des Paares, vom skurrilen Kennenlernen und heftigen Streitsituationen bis zur Geburt der gemeinsamen Tochter.

Der Alltag der beiden gerät jedoch stark ins Wanken, als bei Almut eine Krebsdiagnose festgestellt wird. Doch nicht nur das: Mit einem Kochwettbewerb steht für Almut zeitgleich noch die größte Chance ihrer vor sich. Das Paar sieht sich jetzt mit schweren Entscheidungen konfrontiert.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Was macht We Live in Time so besonders?

Der Film lebt allem voran von der fantastischen Chemie der beiden Hauptdarsteller:innen. Garfield und Pugh sind ohnehin schon absolute Publikumslieblinge, da ist es umso schöner, dass die beiden auch gemeinsam vor der Kamera so wunderbar funktionieren. Seit langem hat man es hier wieder mit einem Liebesfilm zu tun, bei dem man dem Paar die Zuneigung zueinander wirklich abkauft.

So schön es ist, dem Paar in unaufgeregten Alltagssituationen zuzusehen, umso heftiger packen einen dann die zugegeben dick aufgetragenen emotionalen Momente. Bevor es hier jedoch allzu kitschig wird, wird dieses Gefühl durch die nicht-lineare Erzählweise gebrochen, sodass man sich bei jeder Szene erst einmal aufs neue fragen muss, an welchem Punkt der Beziehung der beiden man sich denn gerade befindet.

Die ganz große emotionale Keule gelingt dem Film jedoch durch das, was er nicht zeigt. Gerade gegen Ende entscheidet sich Regisseur John Crowley, in den dramatischsten Momenten die Kamera eben nicht draufzuhalten, und hinterlässt sein Publikum somit in einem Zustand, bei dem man nur noch in Tränen ausbrechen kann.

Der Film kann derzeit bei Amazon Prime Video im Abo gestreamt werden und eignet sich bestens für alle Fans von Liebesfilmen, da er, wie es sich gehört, sowohl die schönen als auch die traurigen Seiten des Lebens in einem Gleichgewicht abbildet.