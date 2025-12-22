Erstmals bei Amazon Prime: Neuer Action-Kracher von Regisseur, der 2-mal James Bond gerettet hat

Amazon Prime hat sich einen neuen Action-Kracher geschnappt, der mit einem sehr ähnlichen Konzept wie Stirb langsam daherkommt. Gedreht wurde er von einem der besten James Bond-Regisseure.

Jedes Jahr an Heiligabend legt sich Bruce Willis als John McClane mit einer Gruppe Terroristen an, die das Nakatomi Plaza stürmen. Stirb langsam ist der Action-Klassiker für die Weihnachtsfeiertage schlechthin. Wenn ihr dieses Jahr jedoch eine Alternative mit ähnlichem Konzept schauen wollt, sei euch Cleaner empfohlen.

Der Action-Kracher mit Daisy Ridley hat es in Deutschland leider nie ins Kino geschafft. Nachdem er im Sommer heimlich, still und leise in physischer Form und als PVOD veröffentlicht wurde, feiert er nun sein Debüt im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Euch erwarten 97 adrenalingeladene Minuten in schwindelerregenden Höhen.

Cleaner bei Amazon Prime: Daisy Ridley wird zur Action-Heldin in ihrem eigenen Stirb langsam

Ridley, die sich als Rey Skywalker in der jüngsten Star Wars-Trilogie einen Namen gemacht hat, übernimmt in Cleaner den Part der ehemaligen Soldatin Joey Locke, die sich nach ihrer Zeit beim Militär als Fensterputzerin in London verdingt. Jetzt hängt sie an einem Sicherungsseil und bringt die Skyline zu funkeln.

Konkret ist Joey für die Reinigung des One Canada Square verantwortlich. Mit 236 Metern ist der Wolkenkratzer der dritthöchste der britischen Metropole – die perfekte Kulisse für einen nervenaufreibenden Actionfilm. Die Action beginnt, sobald der Aktivist Marcus Blake (Clive Owen) auf der Gala eines Energiekonzerns auftaucht.

Mit einer Geiselnahme will er seine Ziele erreichen und greift zu extremen Methoden. Genauso wie Bösewicht Hans Gruber in Stirb langsam hat er seine Rechnung jedoch ohne diese eine Person gemacht, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort auftaucht. Nach Bruce Willis darf sich Daisy Ridley in einer solchen Rolle beweisen.

Action-Kracher bei Amazon Prime: Cleaner stammt von James Bond-Experte Martin Campbell

Cleaner kommt als schnörkelloser Actionfilm daher und wurde von einem der besten Handwerker des Genres inszeniert: Martin Campbell. Gleich zweimal hat der Regisseur die James Bond-Reihe überaus erfolgreich zu neuem Leben erweckt. 1995 setzte er mit GoldenEye die erste Mission mit Pierce Brosnan in Szene.

Über eine Dekade später folgte der erste Auftrag, den Daniel Craig im Geheimdienst Ihrer Majestät ausführte, namentlich Casino Royale. Beiden Filmen ist es nicht nur sehr gut gelungen, die Bond-Figur in eine neue Zeit zu transportieren. Sie überzeugen auch schlicht als spannende Action-Blockbuster ohne jeglichen Anflug von Langeweile.

Zum Weiterlesen: So revolutioniert der nächste Bond die Reihe

Abseits von Bond hat Campbell die nicht weniger unterhaltsamen Zorro-Filmen mit Antonio Banderas ins Kino gebracht, ganz zu schweigen von dem Kletter-Klassiker Vertical Limit. Auch wenn seine jüngsten Regiearbeiten nicht mehr an dieses Niveau heranreichen, ist Cleaner einen Blick wert – allein für Daisy Ridley als Action-Heldin.

Cleaner streamt seit dem 21. Dezember 2025 bei Amazon Prime im Abo.