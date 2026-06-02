Erstmals bei Amazon Prime: So gute Action sieht man selten – 126 Minuten pures Adrenalin

Bei Amazon Prime streamt jetzt erstmals eines der größten Action-Highlights der letzten Jahre. Doch der Film kann sich auch abseits der fantastischen Kampfchoreografien behaupten.

Der Martial-Arts-Film gilt nach wie vor als die absolute Speerspitze des Actionkinos. Auch wenn sich durch die rasante Entwicklung der digitalen Effekte in den vergangenen Jahren viele neue Möglichkeiten für das Genre offenbarten, bleibt handgemachte Action in ihrer Wuchtigkeit ungeschlagen. Der gerade mal zwei Jahre alte City of Darkness streamt derzeit bei Amazon Prime und ist ein absolutes Martial-Arts-Fest und absolutes Highlight moderner Hongkong-Action.

Worum geht es in City of Darkness?

Im Mittelpunkt des Films steht Chan Lok-kwun, der als Geflüchteter in der Kowloon Walled City während der 1980er Jahre landet. Die Walled City war ein winziges Viertel innerhalb Hongkongs mit einer Einwohnerdichte von ca. 1 Million Menschen pro km². In der Walled City fühlt Chan sich zum ersten Mal zugehörig und sorgt zusammen mit seinem Anführer Tornado und seinen neu dazugewonnenen Freunden für Ordnung in dem Viertel. Doch seine Vergangenheit soll ihn schon bald einholen.

Regie führte Soi Cheang, der in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit seinem fantastischen Noir-Thriller Limbo auf sich aufmerksam machte. Die Hauptrolle übernimmt Raymond Lam, den man primär für Die Legende der weißen Schlange kennt. Weitere Rollen wurden mit Louis Koo, Chun-Him Lau und Sammo Kam-Bo Hung besetzt, wobei viele letzteren bereits aus Ip Man 2 kennen dürften.

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Mit The Furious startet dieses Jahr noch ein weiteres absolutes Martial-Arts-Highlight, dessen erster Trailer starke Erinnerungen an die The Raid-Filme wachrufen ließ.

Warum City of Darkness ein so fantastisches Actionfest geworden ist

Eines der klaren Highlights des Films ist selbstverständlich die Action, welche stark vom Wuxia-, aber auch vom Heroic Bloodshed-Genre des vergangenen Hongkong-Kinos geprägt wurde. Auch hier wird in der Action mit Drahtseilen gearbeitet, um die Sprung- und Schlagkraft der Stuntleute zu verstärken, und auch einige leicht übernatürlich anmutende Elemente finden sich in der Action wieder.

Sämtliche Choreografien lassen das Herz eines jeden Martial-Arts-Fans höher schlagen, doch auch abseits der Action hat der Film einiges zu bieten. Die Kowloon Walled City selbst ist ein weiterer Hauptakteur des Films und ein wahrlich faszinierender Schauplatz. Das Eintauchen in ihre engen Gassen und die Einblicke in das Leben der Menschen dort sorgen für eine gelungene Immersion.

Auch die Handlung mit all ihren Intrigen und Wendungen sorgt für viel Spannung neben der über die 126 Minuten Laufzeit wohl portionierten Action-Einlagen. Doch keine Angst, gerade im Finale dreht die Action noch einmal so richtig auf. Auch wenn der Film eine in sich abgeschlossene Handlung erzählt, sind bereits zwei weitere Fortsetzungen in Planung. Den ersten Teil könnt ihr jetzt bei Amazon Prime streamen.