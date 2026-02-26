Erstmals bei Amazon Prime: Superheldenfilm macht Marvel und DC mit wildem Multiversums-Abenteuer Konkurrenz

Amazon Prime hat sich einen noch recht jungen Superheldenfilm geschnappt, der nichts mit Marvel und DC zu tun hat. Stattdessen basiert er auf einer Serie mit 121 Episoden.

Das Multiversum ist nicht nur für große Blockbuster der Comic-Giganten Marvel und DC reserviert. In den vergangenen Jahren haben wir die unterschiedlichsten Interpretationen des Begriffs erlebt, etwa in dem Oscargewinner Everything Everywhere All at Once. Doch es gibt auch weitaus unbekanntere Multiversums-Kandidaten.

Das beste Beispiel: Henry Danger. Der Film feierte vor etwas mehr als einem Jahr seine Premiere in den USA und setzt die gleichnamige Serie fort, die von 2014 bis 2020 bei Nickelodeon ausgestrahlt wurde. 121 Episoden sind in fünf Staffeln erschienen. Zudem existieren die Spin-offs Die Abenteuer von Kid Danger und Danger Force.

Jetzt könnt ihr den Film bei Amazon Prime streamen.

Neu bei Amazon Prime: Der große Henry Danger-Film

Genauso wie in der Serie dreht sich die Geschichte um den jungen Henry Hart (Jace Norman), der unter seiner Superheldenidentität Kid Danger in Swellview für Recht und Ordnung sorgt. Für viele Menschen ist Kid Dinger eine absolute Ikone. Seinen größten Fan hat er jedoch noch nicht kennengelernt: Missy Martin (Glee Dango).

Diese würde am liebsten selbst mit Kid Danger die Welt retten und sprengt in ihrem Eifer aus Versehen die Grenzen des Dangerverse auf. Alternative Realitäten aus fremden Dimensionen stehen plötzlich auch in der wohl geordneten Welt von Henry Hart auf der Tagesordnung. Wie soll er dieses Wirrwarr nur entzerren?

Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben es zu Beginn der 2020er Jahre auf der großen Leinwand vorgemacht, ganz zu schweigen von den animierten Spider-Verse-Filmen. Jetzt erlebt auch Henry Danger ein multiversales Abenteuer, das nach Lust und Laune Timelines verzerrt.

Vor allem Fans der Originalserie dürften damit großen Spaß haben. Der Henry Danger-Film wartet mit zahlreichen Easter Eggs und Anspielungen auf vergangene Episoden auf und bringt mehrere bekannte Figuren zurück – inklusive eines großen Cameos am Ende. Der soll an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten werden.

Auch wenn ihr nicht alle Folgen der Serie gesehen habt, könnte euch der Film großen Spaß bereiten. Erwartet allerdings kein düsteres Superheldenepos, sondern eher ein gut gelauntes, kurzweiliges Abenteuer, das in 86 schlanken Minuten daherkommt und sich in erster Linie an ein jugendliches Publikum richtet.

Wo kann man Henry Danger in Deutschland streamen?

Ursprünglich wurde Henry Danger – Der Film exklusiv für Nickelodeon und den Streaming-Dienst Paramount+ produziert. Ab sofort könnt ihr den Film in Deutschland aber auch bei Amazon Prime im Abo streamen. Dort befindet sich aktuell ebenfalls die 1. Staffel der Serie. Den Rest gibt es wahlweise bei Paramount+ oder Netflix.