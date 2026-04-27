Erstmals bei Disney+: Der perfekte Film für alle, die ihren Chef nicht ausstehen können

Bei Disney+ streamt jetzt schon ein Kinofilm aus diesem Jahr. Der Film stammt von einem absoluten Horrormeister und ist der perfekte Film für alle, die die Nase gestrichen voll von ihren Chefs haben.

Mit Tanz der Teufel hat Sam Raimi das Horrorkino ein für alle Mal revolutioniert. Aus einem enorm geringen Budget konnte er 1981 wirklich alles herausholen, um einen auch heute noch wahnsinnig effektiven Schocker abzuliefern. In den vergangenen Jahren war er im Horrorbereich jedoch vorwiegend als Produzent tätig.

Erst dieses Jahr hat er nach 17 Jahren Pause wieder einen neuen Film auf die große Leinwand gebracht, der an seine Horrorwurzeln erinnert: Send Help.

Neu bei Disney+: Worum geht es in Send Help?

In Send Help wird die Geschichte von Linda Little erzählt, die seit mehreren Jahren als Analystin in einem Büro arbeitet und sehnsüchtig auf eine Beförderung wartet. Linda Little ist jedoch ein wenig seltsam und nicht sonderlich beliebt im Büro. Gerade durch den neuen CEO Bradley Preston, für den sie heimlich schwärmt, ist sie nun auch noch einer besonderen Schikane ausgesetzt.

Nachdem jedoch ein Dienstflug der beiden abstürzt und sie jetzt zu zweit auf einer einsamen Insel stranden, ändert sich die Machthierarchie augenblicklich, da Little eine leidenschaftliche Konsumentin von Survival-Shows im Fernsehen ist. Es entspinnt sich somit ein bitterböses Katz-und-Maus-Spiel durch den Dschungel und traumhafte Strände. Little und Preston werden beide fantastisch von Rachel McAdams und Dylan O'Brien verkörpert.

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Send Help ist ein bitterböser Spaß mitten im Paradies

Man merkt Send Help zu jeder Minute an, mit welcher Freude Sam Raimi nach all den Jahren zum Horrorgenre zurückkehrt, und davon profitiert der Film enorm. Die einzelnen Versatzstücke aus bitterbösen und teilweise auch echt harten Momenten innerhalb einer wunderschönen Kulisse greifen hier gelungen ineinander. Dies wird zum großen Teil dadurch ermöglicht, dass Raimi einen verschmitzten Grundton beibehält, wodurch die Härte des Films ein wenig aufgelockert wird.

Diese Verschmitztheit zeigt sich stellenweise in den für den Regisseur üblichen Spielereien mit der Kamera. Ein Höhepunkt ist hierbei die Inszenierung von Prestons Geruchssinn, aber auch in den aufgedrehten Leistungen seiner beiden Hauptdarsteller:innen. McAdams und O'Brien hatten sichtlich Spaß, sich hierbei an die Gurgel zu gehen, und diese Energie springt auch auf die Zuschauenden über.

Auch bei Disney+: Sam Raimis letzter großer Superhelden-Blockbuster

Ein weiteres gelungenes Element des Films ist das Spiel mit den Sympathien der Zuschauer. Während diese zunächst noch klar gesetzt zu sein scheinen, wird im Laufe des Films durch mehrere Twists die Dynamik der beiden mehrfach um 180 Grad gedreht, wodurch zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt.

Für alle Survival-Horror- und Sam Raimi-Fans ist der Film ein absolutes Muss. Wenn ihr Send Help im Kino verpasst habt, gibt es gute Nachrichten, denn schon jetzt könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.