Erstmals bei Disney+: Ein richtig toller Abenteuerfilm für die ganze Familie, der gerade erst im Kino lief – beste Unterhaltung garantiert

Bei Disney+ gibt es jetzt schon einen Animationsfilm, der bis vor Kurzem noch in den Kinos lief. Dieses putzige Abenteuer rettet jeden langweiligen Familienabend.

Dass Pixarfilme nach wie vor gefragt sind, hat der neueste Film des Studios mit einer der besten Startwochen eines Animationsfilms in den vergangenen neun Jahren bewiesen. Die Rede ist von Hoppers, der hierzulande erst im März in den Kinos startete. Drei Monate später ist der Film bereits bei Disney+ erhältlich und bietet die perfekte Abendunterhaltung für die ganze Familie.

Abenteuerfilm bei Disney+: Worum geht es in Hoppers?

Im Mittelpunkt von Hoppers steht die Studentin Mabel, deren große Leidenschaft im Schutz der Tiere liegt. Bereits als Schülerin wollte sie die Tiere in den Terrarien ihrer Schule befreien. Ihre Großmutter brachte sie nach der Schule häufig zu einer Lichtung, wo die Tiere des Waldes friedlich lebten. Mittlerweile ist ihre Großmutter jedoch verstorben und die Lichtung soll für den Bau einer Autobahn zerstört werden.

Als Mabel die Möglichkeit erlangt, ihren Geist in einen Biber-Roboter zu übertragen, versucht sie, die Tiere der Lichtung vor diesem Vorhaben zu warnen und mit ihnen gemeinsam dagegen vorzugehen. Doch auch die Tierwelt ist nicht frei von Konflikten. Die Regie führte hier Daniel Chong und das Drehbuch stammt von Jesse Andrews, der auch bereits das Drehbuch für Luca geschrieben hatte.

Warum Hoppers die perfekte Abendunterhaltung für die ganze Familie ist

Der moderne Animationsfilm ist oftmals von einem enorm hohen Tempo geprägt, mit dem Versuch, sich an die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne des jüngeren Publikums anzupassen. Umso erfrischender ist es, dass Hoppers noch vor Beginn der eigentlichen Rahmenhandlung sich die Zeit dafür einräumt, die Protagonistin Mabel noch im Kindesalter mitsamt ihrer Tierliebe und der Beziehung zu ihrer Großmutter einzuführen.

Hier darf ein emotionaler Moment auch einfach mal für einen Augenblick ruhen, ohne dass er von einem Witz gebrochen oder mit manipulativer Musik untermalt wird. Dadurch ergibt sich ein sofortiger emotionaler Zugang zu den Figuren, wie es auch Oben mit seiner Eröffnungssequenz gelang. Doch in genau dieser emotionalen Fallhöhe liegt die Stärke von Pixar und wird auch ein älteres Publikum sofort mit an Bord holen.

Alles Darauffolgende ist von dem bereits erwähnten Tempo geprägt und eskaliert gerade im letzten Drittel in ein überbordendes Finale, bei dem wiederum den jüngeren Zuschauenden die Kinnlade herunterklappen wird. Der Film zeichnet sich vorwiegend durch seine sympathischen Figuren aus, und gerade die Tiere profitieren ungemein von dem trockenen sowie charmanten Humor des Drehbuchs.

Auch die Handlung, welche zunächst stark an Avatar erinnert, was der Film auch selbst referenziert, driftet in der zweiten Hälfte noch einmal in eine gänzlich neue Richtung ab, wodurch das Abenteuer stark an Unvorhersehbarkeit gewinnt. Somit ist Hoppers eine spaßige Angelegenheit, mit einem wichtigen, sowie sympathischen Anliegen geworden. Der Film kann ab sofort auf Disney+ gestreamt werden.