Erstmals bei HBO Max: 9 Stunden langer Sci-Fi-Marathon mit einer extrem düsteren Zukunftsvision

Eine der besten Sci-Fi-Reihen jüngerer Vergangenheit befindet sich ab sofort im Streaming-Abo bei HBO Max. Euch erwartet ein neunstündiges Survival-Abenteuer in einer nahen Zukunft.

Wenige Sci-Fi-Filme haben einen dermaßen großen Hype ausgelöst wie Die Tribute von Panem – The Hunger Games. Die Verfilmung der gleichnamigen Romanvorlage aus der Feder von Suzanne Collins kam 2012 ins Kino und avancierte zu einem riesigen Erfolg, sodass weiteren Adaptionen nichts mehr im Weg stand.

Inzwischen wurde nicht nur die Geschichte von Katniss Everdeen verfilmt: Die Tribute von Panem hat sich in ein ganzes Sci-Fi-Franchise verwandelt, das beständig ausgebaut wird – sowohl in Buchform als auch auf der großen Leinwand. Bei HBO Max könnt ihr ab jetzt alle Teile der Hauptreihe mit Jennifer Lawrence im Abo streamen.

Sci-Fi-Tipp bei HBO Max: Die Tribute von Panem-Filme mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle

Die Geschichte von Die Tribute von Panem ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt. Lawrence schlüpft in die Rolle der bereits erwähnten Katniss Everdeen, die sich als Tributin für den ärmlichen Distrikt 12 meldet, um ihre Schwester zu retten. Fortan muss sie bei den sogenannten Hungerspielen gegen 23 andere Tribut:innen antreten.

Was folgt, ist ein brutales Spiel auf Leben und Tod, das live im Fernsehen übertragen wird, um die Menschen an ihren Platz in dem diktatorischen Staat Panem zu erinnern. Katniss muss sich gut überlegen, wem sie in der Arena vertraut. Selbst der ebenfalls aus Distrikt 12 stammende Peeta Mellark (Josh Hutcherson) könnte sie töten.

Ehe sich Katniss versieht, entfacht sie den Funken der Revolution, die Panem in seinen Grundfesten erschüttern soll. Als Dorn im Auge von Präsident Snow (Donald Sutherland) steigt sie in den späteren Filmen zur Fackelträgerin des Widerstands auf und lehrt dem Kapitol das Fürchten. Doch ohne Opfer gibt es allerdings keinen Sieg.

Die Hunger Games-Reihe bei HBO Max:

Die Geschichte von Die Tribute von Panem geht weiter: Neues Prequel kommt ins Kino

Bereits vor drei Jahren ist mit The Ballad of Songbirds and Snakes ein Prequel erschienen, das die Geschichte des jungen Snow erzählt hat. Dieses Jahr erwartet uns ein weiteres Kapitel im Kino, das bislang noch nicht filmisch erforscht wurde: die Jugend von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen.

In der Hauptreihe wird Haymitch von Hollywood-Star Woody Harrelson gespielt. In dem neuen Film, namentlich Sunrise on the Reaping, übernimmt der bisher noch relativ unbekannte Joseph Zada den Part. Am 19. November 2026 startet das zweite Panem-Prequel im Kino – allein dafür lohnt sich ein Rewatch der Reihe.

Mehr Film-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Nicht zuletzt könnte der Film unseren Blick auf Haymitch erweitern und verändern. Schon die von Suzanne Collins geschriebene Vorlage enthüllte ungeahnte Facetten, die die Figur noch komplexer und greifbarer machen. Welche Hölle hat Haymitch in den 50. Hungerspielen erlebt? Bald haben wir darauf eine Antwort.