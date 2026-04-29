Erstmals bei HBO Max: Das ganze Internet hat über diesen kontroversen, aber wunderschönen Film diskutiert

Zum Start in den Mai trifft bei HBO Max einer der umstrittensten Filme des Jahres ein. Vor drei Monaten sorgte er im Kino für Aufsehen. Jetzt könnt ihr im Streaming-Abo herausfinden, was es damit auf sich hat.

Kaum ein anderer Film sorgte 2026 bisher für so viele Diskussionen im Internet wie Wuthering Heights – Sturmhöhe, die kontroverse Neuverfilmung des gleichnamigen Literaturklassikers von Emily Brontë. Unzählige Male wurde der Stoff bereits adaptiert. Doch diese Version ist ein anderes Biest und hebt sich deutlich ab.

Erwartet keine werkgetreue Umsetzung der Vorlage oder eine prestigeträchtige Mischung aus Historien- und Liebesdrama. Der Wuthering Heights mit Margot Robbie und Jacob Elordi ist eine von ungezügelter Leidenschaft durchdrungene Fantasie, deren Emotionen in maximal stilisierten Bildern zum Vorschein kommen.

Jetzt könnt ihr den Film erstmals bei HBO Max im Abo streamen.

Wuthering Heights bei HBO Max: Ein herzzereißender Klassiker im neuen Gewand

Die Geschichte entführt ins England des 19. Jahrhunderts, wo sich vor prächtiger Kulisse die junge Catherine Earnshaw (Charlotte Mellington) mit dem Waisenjungen Heathcliff (Owen Cooper) anfreundet. Das Band der Freundschaft wird jedoch so stark, dass eine Abhängigkeit entsteht, die schnell toxische Züge annimmt.

Fünf Jahre später begegnen wir den beiden wieder, dieses Mal in Form von Margot Robbie und Jacob Elordi, die nun die älteren Versionen der Figuren verkörpern. Obwohl sie sich an völlig unterschiedlichen Punkten in ihren Leben befinden, brodeln die ungeklärten Gefühle vergangener Tage immer noch in ihnen und finden kein Ventil.

Zwischen Sehnsucht und Selbstzerstörung bringen sie sich gegenseitig an den Rand des Wahnsinns und leiten ein intrigantes, manipulatives Spiel in die Wege, das nicht nur sie selbst, sondern auch die Menschen um sie herum ins Elend stürzt. Bald stehen nur noch Ruinen in der anfangs verträumt-romantischen Landschaft.

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Streaming-Tipp bei HBO Max: Wuthering Heights ist vor allem ein audiovisuelles Spektakel

Inszeniert wurde Wuthering Heights von Emerald Fennell, die schon mit ihren ersten beiden Filmen – Promising Young Woman und Saltburn – mitten in den popkulturellen Diskurs krätschte und provokante Bilder auf die Leinwand bannte. Nun nimmt sie einen Klassiker auseinander und formt ihn nach ihren Vorstellungen.

Eigenen Aussagen zufolge soll ihr Wuthering Heights das Gefühl einfangen, das sie als Jugendliche beim Lesen der Vorlage hatte. Herausgekommen ist ein stürmischer Film über Lust und Leiden, der von seinen farbintensiven Bildern und einem Soundtrack lebt, der an zeitgemäßen Klängen kaum weniger interessiert sein könnte.

Singer-Songwriterin Charli xcx zeichnet für die Filmmusik verantwortlich und beschwört die Obsession, die Catherine und Heathcliff füreinander hegen, in eindringlichen Pop-Klängen herauf – inklusive eines Features mit Artrock-Legende John Cale (The Velvet Underground). Diese Klänge sind der Pulsschlag von Wuthering Heights.

Genauso stark: Kameramann Linus Sandgren, der uns atemberaubende Filme wie La La Land, Babylon und Keine Zeit zu sterben geschenkt hat, findet im ländlichen England ein überhöhtes Bild nach dem anderen und setzt auf Kontraste in Farben und Orten, die Wuthering Heights mitunter einem (Schauer-)Märchen gleichen lassen.

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Auch wenn Fennells Interpretation des Stoffs spaltet, ist Wuthering Heights audiovisuell auf alle Fälle eine Wucht – und einer der bisher erfolgreichsten Filme des Jahres. Genau genommen haben wir es mit Platz 5 in der globalen Top 10 zu tun. Mitte Februar startete die Romanverfilmung im Kino und spielte 242 Millionen US-Dollar ein.

Wuthering Heights – Sturmhöhe befindet sich seit heute, dem 1. Mai 2026, bei HBO Max im Streaming-Abo.