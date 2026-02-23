Erstmals bei Netflix: 3 umwerfende Stars in einem der romantischsten Filme 2025 – am Ende braucht ihr Taschentücher

Dakota Johnson ist einer der gefragtesten Hollywood-Stars bei Netflix. Jetzt könnt ihr die neue fantastische RomCom der Schauspielerin im Streaming-Abo schauen.

Netflix steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Dakota Johnson. Nicht nur sind vor wenigen Wochen alle drei Fifty Shades of Grey-Filme ins Angebot des Streamers gewandert. Aktuell ist Johnson mit How to Be Single in den Charts vertreten. Davor war es die nicht weniger sehenswerte Dramedy Am I OK?, die das Publikum begeistert hat.

Auf Nachschub müsst ihr nicht lange warten. Netflix hat sich bereits den nächsten Film mit Johnson gesichert: Was ist Liebe wert – Materialists kam letztes Jahr im August ins Kino und begeisterte als moderne RomCom, die das Genre auf den Prüfstand stellt. Ab sofort könnt ihr den Film erstmals bei Netflix im Abo streamen.

Neu bei Netflix: Die wundervolle RomCom Materialists mit Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal

Die Geschichte von Materialists ist im New York der Gegenwart angesiedelt. Im Zuge des Prologs springen wir jedoch erst einmal ein ganzes Stück in die Vergangenheit. Dort beobachtet Regisseurin Celine Song zwei Steinzeitmenschen und fragt: Lieben sie sich wirklich oder ist ihre Bindung eine zweckmäßige, um zu überleben?

Bis ins Jahr 2025 hallt diese Frage nach, wenn Lucy (Dakota Johnson) durch die Straßen von Manhattan läuft und Dating-Partner:innen sucht – allerdings nicht für sich, sondern für ihre Klient:innen. Neun Paare hat sie bereits erfolgreich zusammengebracht. Trotz des Erfolgs gerät sie jedoch zunehmend in Gewissenskonflikte.

Ausschlaggebend dafür ist die Begegnung mit zwei Männern. Der wohlhabende Harry (Pedro Pascal) verkörpert alles, was sie haben will – und John (Chris Evans) genau das Gegenteil. Nicht zuletzt hat Lucy sogar schon eine gescheiterte Beziehung mit John hinter sich. Unerwartet tritt er plötzlich aber wieder in ihr Leben.

Materialists bei Netflix ist eine ungewöhnliche RomCom, die mit den Grundsätzen des Genres hadert

Die Grundzüge der Geschichte erinnern sehr stark an das bewährte RomCom-Rezept: New York als Schauplatz, der unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Eine Protagonistin, die zwischen zwei Männern hin- und hergerissen ist. Und drei extrem attraktive Stars in den Hauptrollen, die selbst den hölzernsten Dialog mit ihrem Charme auflösen.

Celine Song hat jedoch alles andere als eine gewöhnliche RomCom geschaffen. Nachdem sie bereits in ihrem Durchbruchsfilm Past Lives Klassiker wie Schlaflos in Seattle variierte, geht sie mit Materialists noch einen Schritt weiter und stellt mit Lucys Hadern das gesamte Genre infrage. Kann man sich heute noch (im Film) einfach so verlieben?

Materialists wirkt oft sehr kalt und analytisch. Ständig geht es um ein Abwägen und Urteilen. Das Transaktionale der Liebe legt sich über jegliche unbeschwerte Emotion, die damit verbunden werden könnte, und dennoch ist Materialists in seinem Herzen ein unheimlich romantischer Film, der spätestens am Ende zu Tränen rührt.

Auch bei Netflix: Ein außergewöhnlicher Science-Fiction-Film

Ein Film, der die RomCom diskutiert: Materialists bewegt sich im Fahrwasser von Harry und Sally

Ähnlich wie Harry und Sally, einer der zentralen Wegweiser des Genres, ist Materialists zuerst durchdrungen von Zweifeln. In Lucys Kopf tobt eine endlose Diskussion, ob sie "der großen Liebe" vertrauen kann. Ob das Konzept "glücklich verliebt" überhaupt existiert. Und ob "das Beste" auch wirklich das Beste für sie ist.

Wo Meg Ryan und Billy Crystal Ende der 1980er Jahre diskutierten, ob Frauen und Männer befreundet sein können, ohne romantische Gefühle füreinander zu haben, fängt Celine Song mit ihrer RomCom-Dekonstruktion den Zeitgeist der 2020er Jahre ein und kommt nach langem Überlegen zu einem unerwartet versöhnlichen Schluss.

So rau und ungemütlich der Film in vielen Momenten wirkt: In seinen letzten Atemzügen geht es den Figuren nicht mehr darum, sich auseinanderzunehmen und Behauptungen aufzustellen. Schlussendlich versteht Materialists die Magie, die das Genre seit Jahrzehnten unwiderstehlich macht, und lebt sie nach langem Ringen aus.

Materialists befindet sich seit dem 23. Februar 2025 bei Netflix im Abo.