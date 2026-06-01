Erstmals bei Netflix: Die Fortsetzung der längsten Sylvester Stallone-Reihe – 116 Minuten beste Unterhaltung

Bei Netflix könnt ihr ab heute zum ersten Mal den neusten Teil einer Filmreihe im Streaming-Abo schauen, die einst von Sylvester Stallone angestoßen wurde.

Nachdem Sylvester Stallone mit seinen sechs Rocky-Filmen ein ganzes Franchise aufgebaut hatte, übergab er in den 2010er Jahren den Box-Staffelstab an Michael B. Jordan. Als Adonis Creed verdiente sich dieser – mit Rocky Balboa als Mentor an seiner Seite – seine eigenen Lorbeeren im Ring. Nun könnt ihr den neusten Film der Reihe, Creed III, erstmals bei Netflix im Abo streamen.

Neu bei Netflix: Darum geht es im Rocky-Nachfolger Creed 3

In Teil 3 ist der Boxer Adonis Creed (Michael B. Jordan) auf der Höhe seiner Karriere angekommen. Sowohl im Ring als auch mit seiner Familie, Ehefrau Bianca (Tessa Thompson) und Tochter Amara (Mila Davis-Kent) läuft es gut.

Doch dann tritt mit Damian Anderson (Jonathan Majors) ein alter Jugendfreund auf den Plan, der ihn zum Kampf herausfordert. Schnell wird klar, dass dieser einst als Box-Genie gehandelte Konkurrent nicht nur ein talentierter Kämpfer ist, sondern eine alte Rechnung begleichen will. Und das bringt Adonis in echte Gefahr.

Obwohl der originale Rocky-Star keinen Auftritt vor der Kamera hat, wird Sylvester Stallone als Produzent im Abspann geführt. Im Vorfeld machte dieser allerdings gegenüber THR klar, dass der Film "eine andere Richtung einschlug", als es seiner Philosophie von "zusammengeschlagenen Helden" entsprach. Ihm persönlich ging das Sequel an einen zu "düsteren Ort" und er glaubte, Menschen hätten schon genug Düsternis in ihren Leben.

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Rocky und Creed: Diese Filme gehören zur Boxer-Reihe

Neben den sechs Rocky-Filmen von Sylvester Stallone existieren drei Creed-Teile zum Boxer-Sohn seines ehemaligen Konkurrenten Adonis Creed. Während Stallone in den ersten zwei Creed-Ablegern noch Auftritte hatte, war Creed 3 der erste Film, der ohne den Original-Star gedreht wurde.

Unabhängig von Stallones Reue zur Richtung von Teil 3 war die Geschichte von Creed III eine organische Entscheidung für den Story-Verlauf: Michael B. Jordans Figur durfte endlich ganz auf eigenen Füßen stehen. Statt weiter Stallones Erbe zu schultern, konnte die Fortsetzung sich so ganz auf Adonis' Werdegang und Vergangenheit fokussieren. Es wurde der zwölfte Film in der Welt des Box-Franchises:



Das Rocky-Franchise soll in Zukunft weiter ausgebaut werden, sogar in Serienform. Vorerst könnt ihr Creed III bei Netflix im Abo streamen.