Erstmals bei Netflix: Ein deutscher Abenteuer-Blockbuster, den über 5 Millionen Menschen im Kino gesehen haben

Einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme der letzten Jahre streamt endlich auf Netflix: Ab sofort könnt ihr Michael "Bully" Herbigs Western-Parodie-Fortsetzung Das Kanu des Manitu im Abo schauen.

Wir leben in einer Ära der Comedy-Neuauflagen: Binnen eines Jahres servierte uns das Kino gleich drei wieder aufgewärmte Komödien, darunter Stromberg: Wieder alles wie immer, Horst Schlämmer sucht das Glück und – last but not least – Michael "Bully" Herbigs Das Kanu des Manitu, der letztes Jahr diverse deutsche Kino-Rekorde pulverisierte.

Wenn alte, weiße Männer ihre größten Hits ausgraben und dem Versuch nachgehen, sie modern und anschlussfähig zu machen, kann das gerne Mal unangenehm werden. Aber Das Kanu des Manitu hat allein wegen des originellen Umgangs mit seiner Vorlage eine Chance verdient – und diese könnt ihr dem Film nun auf Netflix geben.

Jetzt bei Netflix: Das Kanu des Manitu belebt einen Comedy-Klassiker wieder

Viele Jahre nach den Geschehnissen in Der Schuh des Manitu geraten die Helden Abahachi (Michael Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) erneut in Schwierigkeiten. Eine unbekannte Bande verübt in ihrem Namen Verbrechen und begeht einen Überfall auf einen Zug. Die beiden Freunde werden fälschlicherweise verhaftet und zum Tode verurteilt: Dabei geraten sie in die Hände einer schurkischen Bande, die mit Abahachis Hilfe das sagenumwobene Kanu des Manitus finden will.

Gemeinsam mit ihrem Freund Dimitri (Rick Kavanian), Abahachis Bruder Winnetouch (ebenfalls Herbig) und neuen Bekanntschaften stellt sich die chaotische Truppe ein weiteres Mal einem alten Gegner. Neben einigen Eskapaden in der grenzenlosen Wüste und zahlreichen liebevollen Anspielungen auf andere Abenteuerfilme enthüllt der Film auch eine 24 Jahre alte Lüge – und verhandelt seine Daseinsberechtigung vor einem modernen Publikum.

Spaßiger Western-Klamauk mit Liebe zum Detail

Wie schon das Original veralbert auch die Fortsetzung die romantisierten, realitätsfernen Western-Geschichten von Karl May – dazu kommen diesmal aber auch zahlreiche Anspielungen auf andere Abenteuerfilme, wie etwa Fluch der Karibik. Die Handlung des Films dient zwar größtenteils dazu, von einem Sketch-Szenario ins nächste zu führen, wird dabei aber immerhin nie dröge oder repetitiv. Damit funktioniert die Fortsetzung humortechnisch besser als erwartet.

Gleichzeitig versucht Das Kanu des Manitu nicht, sich auf Krampf neu zu erfinden: Der Film fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise ins Jahr 2001, nur inklusive poliertem Look und weniger aus der Zeit gefallenen Witzen. Kein großer Umwurf, sondern ein netter Trip zurück zum Klassiker.

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Im Streaming-Abo bei Netflix: Das macht Das Kanu des Manitu besser als seine Mitstreiter

Fast fünf Millionen Kino-Besucher:innen machten Das Kanu des Manitu zum größten deutschen Film 2025: Dieser Titel kommt nicht ohne Verantwortung. Der teilweise stark aus der Zeit gefallene Umgang mit Homosexualität und weißen Darstellern, die eingeborene Amerikaner spielen, lässt sich schlecht totschweigen – und anstatt das zu versuchen, zeigt sich Bully mit seiner Fortsetzung als Anti-Gottschalk, indem er eine schmerzhafte Sequenz im Film genau diesen Fragen widmet.

Das macht nicht alles ungeschehen und kann auch kritisch bewertet werden. Aber allein, um dem Versuch eine Chance zu geben, lohnt es sich einzuschalten. Comedy-technisch hat sich Das Kanu des Manitu absolut nichts vorzuwerfen – ihr könnt den Western-Klamauk ab jetzt auf Netflix im Streaming-Abo finden.