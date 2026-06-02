Erstmals bei Netflix: Richtig starker Mystery-Thriller, dessen genialen Twist ihr niemals erraten werdet

Auf Netflix befindet sich erstmals ein starker Mystery-Thriller, der im Kino völlig unterging. Der Film wartet auch mit einem Twist auf, den ihr so schnell nicht erraten werdet.

Das Genre des Mystery-Thrillers erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, doch die Suche nach einem gelungenen, neuen Ableger, erweist sich oftmals als eher schwierig. Umso bedauerlicher ist es, dass der interessante Caddo Lake von 2024 an den Kinokassen so baden gegangen ist, und trotz eines echten Stars in der Hauptrolle kaum gezeigt wurde. Doch jetzt kann der Film endlich bei Netflix nachgeholt werden.

Mystery-Thriller bei Netflix: Darum geht es in Caddo Lake

In Caddo Lake werden parallel zwei unterschiedliche Handlungsstränge erzählt, welche sich rund um den titelgebenden Caddo Lake abspielen. Zum einen geht es um Ellie, die ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Nach einem Streit fährt sie auf den See hinaus, woraufhin ihr ihre kleine Schwester Anna folgt und spurlos verschwindet. Der zweite Handlungsstrang dreht sich um Paris Lang, der als Baggerfahrer am Caddo Lake arbeitet und dem Tod seiner Mutter hinterhertrauert.

Mit der Zeit geschehen vermehrt seltsame Dinge rund um den Caddo Lake und aus dem ursprünglichen Vermisstenfall ergibt sich im Laufe der Handlung noch weitaus mehr. Das Drehbuch stammt von Logan George und Celine Held, die auch gemeinsam die Regie führten. Mit Dylan O'Brien (Maze Runner) in der Hauptrolle und Lauren Ambrose (Servant) und Eliza Scanlen (Sharp Objects) in weiteren Rollen, ist der Film auch prominent besetzt.

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Auch auf Apple TV läuft derzeit eine Mystery-Serie, von der leider nur viel zu wenige mitbekommen haben.



Warum Caddo Lake ein sehenswerter Mystery-Thriller ist

Über seine knackige Laufzeit von gerade mal 99 Minuten gelingt es Caddo Lake in einem enormen Tempo, eine komplexe Handlung mit jeder Menge Wendungen zu erzählen. Dabei kommt wirklich zu keiner Sekunde Langeweile auf und regt durch seine verschachtelten Geheimnisse zum Miträtseln an.

Produziert wurde der Film von niemand geringerem als dem Twistmeister M. Night Shyamalan selbst, und gerade vor seinen letzten Werken muss sich Caddo Lake zu wirklich keiner Sekunde verstecken. Häppchenweise wird das Publikum Stück für Stück an den großen Twist des Films herangeführt.

Die tatsächliche Auflösung des Films ist zwar nicht besonders innovativ, da viele Zuschauer:innen sich an eine beliebte Mystery-Serie erinnert fühlen werden, dafür aber umso effektiver in Szene gesetzt. Am Ende ist Caddo Lake die perfekte, kurzweilige Sonntagabendunterhaltung für alle, die auf Mystery-Thriller zum Miträtseln stehen und sich mit der Auflösung auch mal wieder einem richtigen Hirnknoten ausliefern lassen wollen. Der Film kann jetzt bei Netflix gestreamt werden.