Erstmals bei Netflix: Unterschätzter Horrorfilm, der mit richtig fiesen Todesszenen schockt

Bei Netflix könnt ihr ab jetzt die Verfilmung eines beliebten Horror-Videospiels streamen, die die Regeln der Vorlage auf den Kopf stellt. Herausgekommen ist herrlich fiese Genre-Unterhaltung.

Vor genau 10 Jahren wurde mit Until Dawn ein Videospiel veröffentlicht, das vor allem die Herzen von Horror-Fans höher schlagen ließ. Das Game aus dem Hause Sony Computer Entertainment entpuppte sich als knallharte Survival-Hommage, bei der jede Entscheidung im Spiel Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Handlung hatte.

Dieses Jahr erschien eine gleichnamige Verfilmung fürs Kino, die jetzt erstmals im Netflix-Abo zum Streamen verfügbar ist. Auch wenn die Kritiken nicht übermäßig positiv ausgefallen sind, lohnt sich gerade im aktuellen Horror-Monat Oktober ein Blick auf die herrlich fiese Adaption.

Neu bei Netflix: Until Dawn überzeugt als kurzweiliger Horror-Spaß abseits der Vorlage

Im Film von Lights Out-Regisseur David F. Sandberg begibt sich Clover (Ella Rubin) ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester mit Freunden in ein abgelegenes Tal. Hier wird die Gruppe von einem maskierten Killer gejagt, der einen nach dem anderen umbringt. Alle erwachen jedoch wieder zu Beginn des Abends und merken, dass alles wieder von vorne beginnt. Jetzt muss die Gruppe bis zum nächsten Morgen überleben, um dem endlosen Kreislauf zu entkommen.

Schaut hier noch einen deutschen Until Dawn-Trailer:

Until Dawn - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Gegensatz zur Spielevorlage tauscht der Until Dawn-Film die Multiple-Choice-Mechanik gegen schrillen Zeitschleifen-Terror, in dem ein heftiges Horror-Szenario nach dem anderen auf die Figuren abgefeuert wird. Maskierte, unzerstörbare Serienkiller und monströse Wendigos sind nur einige der bösen Genre-Überraschungen, die Until Dawn bereithält.

Dabei setzt Sandberg vor allem auf handgemachte Effekte und überraschende Gore-Einlagen, die Horror-Fans durch fiese Kills auf eine Achterbahnfahrt schicken. Für einen kurzweiligen Filmabend in der Halloween-Saison kommt Until Dawn also gerade zum idealen Zeitpunkt ins Netflix-Abo.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.