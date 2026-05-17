Erstmals im Streaming-Abo: Der Abschluss einer der größten Fantasy-Geschichten der letzten Jahre – Die Vorlage ist eine Weltsensation

Letztes Jahr startete das epische Finale von einem Fantasy-Epos in den deutschen Kinos. Jetzt gibt es den Film erstmals auch in einem Abo zum Streamen.

Große Fantasyfilme sind in den letzten Jahren etwas rar geworden. Fans des Genres wurden vor allem bei Streaming-Diensten in Form von Serien wie Carnival Row und Shadow and Bone - Legenden der Grisha fündig. Zuletzt wurde aber ein Welterfolg für die große Leinwand adaptiert, der nun mit einem großen Knall zu Ende ging.

Die Rede ist natürlich vom Musical-Klassiker schlechthin: Wicked. Schon seit 2003 wird das Stück auf dem Broadway in New York aufgeführt und hat es auch 2007 auf die deutschen Bühnen geschafft. Zu einer Verfilmung kam es lange Zeit allerdings nicht, was sich im Dezember 2024 änderte, als Jon M. Chus Film Wicked in die deutschen Kinos kam.

Wicked: Teil 2 ist deutlicher düsterer als sein Vorgänger

Der Film knüpft an die Geschehnisse von Der Zauberer von Oz an. Wicked ist jedoch keine Fortsetzung, sondern erzählt, wie es überhaupt zur Rivalität zwischen der guten und bösen Hexe kommen konnte. In den Hauptrollen wurden dafür die Sängerin Ariana Grande als gute Hexe Glinda und Cynthia Erivo als ihre Gegenspielerin Elphaba gecastet. Der Film wurde ein Mega-Erfolg und spielte über 750 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Die Handlung des Musicals wurde mit dem Film aber nur zur Hälfte erzählt, weshalb schon ein Jahr später Wicked: Teil 2 anlief. Während der erste Teil noch viel von der einstigen Freundschaft zeigte, ist das Finale deutlich düsterer geworden. Die Welt von Oz ist zwar immer noch märchenhaft und bunt dargestellt, zwischen den Figuren entstehen aber immer mehr Spannungen. Elphaba muss sich versteckt halten, während Glinda immer weiter zu einer Ikone von Oz aufgebaut wird.

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Fantasy bei WOW: Traumhafte Bilder und jede Menge Songs

Wie schon beim Vorgänger kommen Musical-Fans voll auf ihre Kosten. Es vergeht kaum eine Minute, ohne dass ein Song beginnt. Dadurch muss man jedoch auch in Kauf nehmen, dass die eigentlich so dramatische Handlung manchmal ins Stocken gerät. Teil 2 ist zwar eine halbe Stunde kürzer als Wicked, fühlt sich bei den 2 Stunden und 17 Minuten jedoch stellenweise etwas lang an.

Ariana Grande und Cynthia Erivo sind auch in der Fortsetzung wieder die klaren Highlights. Trotz ihrer aufgezwungen Feindschaft bringen sie ihre innere Verbundenheit stark zum Ausdruck. Insgesamt ist Wicked: Teil 2 ein sehr gelungener Abschluss, der gerade in der zweiten Hälfte spannende Details zu Der Zauberer von Oz verrät. Aktuell könnt ihr den Fantasy-Epos im Abo von WOW streamen.