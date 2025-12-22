Erstmals im Streaming-Abo: Der beste deutsche Thriller 2025 – viel zu wenige kennen ihn

Deutschen Filmen eilt oftmals ein voreingenommener Ruf voraus. Von einem der besten deutschen Filme des Jahres haben jedoch viel zu wenige mitbekommen. Jetzt gibt es ihn im Streaming-Abo.

Auf den ersten Blick scheint das deutsche Kino mit den immer gleich wirkenden Komödien und einem rotierendem Standard-Cast zu stagnieren. Doch wenn man einen genaueren Blick wagt, wird man schnell feststellen, dass dieser Eindruck trübt. Abseits des Mainstreams lassen sich im Kino echte Perlen bei deutschen Produktionen entdecken. Eine davon war letztes Jahr der neue Film von Oh Boy-Regisseur Jan-Ole Gerster, namentlich Islands.

Streaming-Tipp: Worum geht es in dem Urlaubs-Thriller Islands?

Islands erzählt die Geschichte von Tom (Sam Riley), der sich als ehemaliger Tennisprofi auf der durch Tourismus geprägten Insel Fuerteventura als Tennistrainer in einem Hotelresort niedergelassen hat. Der Alkohol- und Partyenthusiast trifft auf eine Touristenfamilie, deren Sohn er trainieren soll. Gleichzeitig entwickelt er eine Faszination für die Mutter des Jungen und führt das Ehepaar zu seinen Lieblingsorten auf der Insel. Eines Morgens ist jedoch der Ehemann spurlos verschwunden und die Lage wird heikel.

Islands feierte auf der letzten Berlinale Premiere und wurde von Jan-Ole Gerster inszeniert, der auch mit Blaž Kutin und Lawrie Doran das Drehbuch verfasste. Mit Sam Riley (Cranko), Stacy Martin (The House at Night) und Jack Farthing (Spencer) ist der Film zudem auch hervorragend besetzt.

Unterschätzter deutscher Film: Deswegen ist Islands ein richtig guter Thriller

Islands lebt allem voran durch seine komplex geschriebenen Figuren und deren nuancierte Verkörperungen. Die Faszination von Tom für die Figur der Mutter ist von Anfang für alle Beteiligten, die Zuschauer:innen und die Mutter selbst spürbar und schafft eine elektrisierende Figurenkonstellation. Inwiefern diese Faszination denn wirklich erwidert wird, ist für lange Zeit nicht klar auszumachen, wodurch eine enorme Spannung entsteht. Diese Spannung erfährt eine Steigerung durch das Verschwinden des Ehemanns, was die Faszination in eine Sehnsucht kippen lässt.

Die Zuschauenden werden bei Islands genau in den richtigen Momenten im Unklaren gehalten, wodurch man sich selbst inmitten des Netzes aus Verführungen und tief sitzenden Sehnsüchten wiederfinden wird. Neben dem bis zur letzten Minute spannenden Thriller-Aspekt des Films ist Islands zusätzlich auch eine faszinierend beobachtete Abrechnung mit der Melancholie von vermeintlichen Urlaubsparadiesen und eine unübliche Erforschung des eigenen moralischen Kompasses.

Mehr zu Islands:

Thriller-Freunde und Fans der Filme von Alfred Hitchcock sollten diesem Film durchaus eine Chance geben und mit so wenig Vorwissen wie möglich diesen Film genießen. Er kann ab dem 3. Januar 2026 bei WOW im Abo gestreamt werden.