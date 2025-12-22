Erstmals im Streaming-Abo: Der schockierendste Film 2025

Wer diesen unglaublichen Film 2025 im Kino verpasst hat, kann ihn ab sofort im Streaming-Abo nachholen. Macht euch bereit auf eine Reise durch die Wüste, die ihr nie wieder vergessen werdet.

TiSchockierende Filme sind nicht nur im Bereich des Horrors angesiedelt. Auch Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, sich nah an der eigenen Realität anfühlen oder gekonnt eine emotionale Bindung zu den Figuren zulassen, können eine schockierende Wirkung haben. Genau für solche Filme sollte man abseits der breiten Blockbuster-Masse Ausschau halten, da oftmals überhaupt keine großen Budgets und aufwendigen Effekte für diese Geschichten notwendig sind. Der schockierendste Film des Jahres 2025 fällt in genau diese Kategorie und ist nun erstmals zum Streamen verfügbar.

Streaming-Tipp: Worum geht es in Sirat?

Der Film Sirat feierte letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere und ist ein Paradebeispiel, wie man sein Publikum mit nur wenigen Mitteln an die Kante der jeglicher Sitzgelegenheit drängt. Der Film erzählt die Geschichte von Luis (Sergi López), der zusammen mit seinem Sohn seine verschwundene Tochter auf einem illegalen Rave in Marokko sucht. Genau dieser Rave wird jedoch vom Militär aufgelöst, sodass Luis und sein Sohn zusammen mit den Raver:innen zu Geflüchteten werden.

Auf der Flucht bildet sich eine Gemeinschaft, deren Ziel ein weiterer Rave im Süden des Landes ist. Doch für die auf dieser Reise eintreffenden Schicksalsschläge war niemand in der Truppe vorbereitet.

Darum ist Sirat so effektiv in seinen Schockmomenten

Das Besondere an dem von Oliver Laxe inszenierten Sirat ist sein Erzähltempo. In aller Seelenruhe wird zunächst wortlos der Aufbau des Raves in Marokko dargestellt. Der Übergang von einer leeren Wüste zu einer feiernden Masse funktioniert ohne Worte und wird nahbar über die Bilder erzählt. Diese Nahbarkeit überträgt sich schnell auf eine Sympathie für die Figur des Luis, der sich erst nach einer Weile als der verzweifelt suchende Gegenpol zur vibrierenden Masse des Raves herauskristallisiert.

Die Atmosphäre des Raves und die omnipräsente Techno-Musik von Kangding Ray schaffen eine hypnotische Atmosphäre, die sowohl die Protagonist:innen als auch die Zuschauenden vereinnahmt. Nun wird diese Atmosphäre jedoch im Laufe des Films durch völlig unvorhergesehene Schicksalsschläge schockierendem Ausmaßes durchbrochen. Zu viel verraten sollte man an dieser Stelle nicht, doch aus der anfänglichen Hypnose wird der Film zu einer wahrlich körperlichen Erfahrung von urplötzlichem Verlust und enormer Unsicherheit.

Der Film holt lange aus, um einem schließlich den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Dies ist durchaus eine besondere filmische Erfahrung, jedoch keine für schwache Nerven und das, obwohl Sirat ohne die explizite Darstellung von Gewalt auskommt. Seit dem 31. Dezember kann man den Film auf Mubi im Abo streamen.