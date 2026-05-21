Erstmals im Streaming-Abo: Dieser spannende Geheimtipp mit 91 Prozent bei Rotten Tomatoes fühlt sich an wie eine Zeitreise

Ein Tag im Leben eines Menschen. Was genau bedeutet das? Und wie fesselnd kann die Nacherzählung eines solchen Tages sein? Dieser Geheimtipp bei Mubi zeigt es euch.

Draußen heulen die Sirenen durch die Häuserschluchten. Es ist warm genug, nur im Hemd am offenen Fenster zu stehen. Zigarettenrauch driftet durch den Raum. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber – zumindest anfangs. Einer erzählt von seinem Tag. Die andere hört zu. Klingt zunächst simpel. Doch dahinter steckt so unendlich viel.

Peter Hujar's Day, der heute bei Mubi im Streaming-Abo startet, versetzt uns in die Vergangenheit New Yorks. Als hätte man ihn tatsächlich vor Ort in den 70er Jahren gedreht, fühlt er sich an wie ein Zeuge dieser Zeit. Rebecca Hall und Ben Whishaw ziehen uns mühelos in ihren Bann und lassen uns hinein in ein manchmal geteiltes, manchmal einsames Leben. Die 91% bei Rotten Tomatoes kommen wirklich nicht von ungefähr.

Peter Hujar’s Day bebildert ein reales Interview, dessen Aufnahmen für immer verloren sind

Der sehr reale Name des Films ist Programm: Schriftstellerin Linda Rosenkrantz plante in den 70er Jahren ein Buch über das Alltagsleben ihrer Freund:innen aus der New Yorker Künstlerszene. Den Anfang machte ein Interview mit dem zu Lebzeiten wenig erfolgreichen, aber in der Kunstszene schon damals gefeierten Fotografen Peter Hujar.

Die echten Tonbandaufnahmen überlebten leider nicht bis heute. Doch als das Transkript zum Interview gefunden wurde, nahm sich Regisseur Ira Sachs das Material zur Brust. Sein Film baut das Gespräch zwischen diesen beiden Menschen Stück für Stück nach. Mit Filmkorn, 70er-Kulisse und zahllosen Zigaretten.

Die beiden unterhalten sich also. Über Gott und die Welt, eingebildete Stars, künstlerische Visionen, Nudeln mit Thunfisch, die kleinen Beobachtungen im Alltag, die einen schmunzeln lassen – und die vielen Kämpfe, die in der Kunst und zum Überleben ausgefochten werden müssen.

Peter Hujar’s Day ist eine faszinierende Zeitreise und ein unfassbar berührendes Portrait

Peter Hujar’s Day ist ein klassisches Kammerstück. Wir verbringen ein paar Stunden mit zwei engen Freund:innen in einer Wohnung und ab und an dem Dach des Hauses. Ansonsten bekommen wir New York als Schauplatz nur zu hören. Doch mit nur zwei Darsteller:innen und einer einzigen Location wird daraus eine Reise in die Vergangenheit, die tief berührt.

Ira Sachs hat es irgendwie geschafft, den Film so wirken zu lassen, als hätte er mal eben in 1974 vorbeigeschaut und Hujar und Rosenkrantz über die Schulter gefilmt. Die Atmosphäre ist so real, Whishaw und Hall so gefangen in ihren Rollen, dass wir uns fühlen, als wären wir live dabei. Doch noch viel wichtiger: Das Leben der beiden wird von Minute zu Minute greifbarer.

Unter den Belanglosigkeiten klingt durch, wie viele Kämpfe Hujar täglich auszufechten hat, um respektiert, bezahlt, gesehen zu werden. Was für einen magischen Sog die Künstlerszene der Zeit besitzt. Wie Hujar darin aufgeht. Wie sie ihn auffrisst. Und wie unfassbar viel Verständnis und Liebe zwischen ihm und Rosenkrantz bestehen. Alldem aus solcher Nähe zusehen zu dürfen, fühlt sich an wie ein Privileg.

Wer einmal eine Zeitreise der anderen Art erleben will, kann das mit Peter Hujar’s Day ab heute bei Mubi.

