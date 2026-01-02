Erstmals im Streaming-Abo: Einer der besten Abenteuerfilme des letzten Jahres – die 133 Minuten vergehen im Flug

Ein halbes Jahr mussten wir warten. Jetzt gibt es den wohl besten Abenteuerfilm 2025 endlich im Streaming-Abo. Macht euch auf einen extrem unterhaltsamen Action-Blockbuster gefasst.

Nach zwei erfolgreichen Trilogien konnten wir letztes Jahr im Kino den sanften Neustart einer legendären Filmreihe erleben. Jurassic World: Die Wiedergeburt stellte uns eine neue Gruppe an Figuren vor, die sich auf ein Abenteuer in den gefährlichen Dinopark begeben und dort mit einigen hungrigen Kreaturen konfrontiert werden.

Was auf der großen Leinwand für packende Action sorgte, dürfte auch im Heimkino nichts an Unterhaltungswert einbüßen. Ab sofort könnt ihr den extrem erfolgreichen Blockbuster mit Hollywood-Star Scarlett Johansson in der Hauptrolle bei WOW im Streaming-Abo schauen. Euch erwarten 133 Minuten, die wie im Flug vergehen.

Jurassic World: Die Wiedergeburt führt uns auf eine weitere abgelegene Insel voller Dinos

Alles beginnt mit einer Mission: Das Pharmaunternehmen ParkerGenix hat es auf die kostbare DNA der (erneut) aussterbenden Dinos abgesehen. Deswegen soll ein Trupp losgeschickt werden, um diese zu beschaffen. Ziel ist die Insel Île Saint-Hubert im Atlantischen Ozean, wo InGen vor vielen Jahren ein Labor hatte.

Wie so oft im Jurassic-Universum sind von diesem Labor nur noch verlassene Überreste übrig – und einige Dinosaurier, die nach Lust und Laune durch die Gegend spazieren. Insgesamt drei Exemplare muss die Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson) ausfindig machen, um den DNA-Wünschen von ParkerGenix gerecht zu werden.

Bereits die erste Dinobegegnung erweist sich jedoch als tödliche, sodass sich die Reise innerhalb weniger Minuten in einen rastlosen Survival-Trip verwandelt. Fortan flüchten Zora und Co. durch den Dschungel und hoffen, einen rettenden Helikopter abzufangen. Doch genau dann stellt sich ihnen der angsteinflößende Distortus rex in den Weg.

Jurassic World: Die Wiedergeburt weiß genau, was für eine Art von Blockbuster-Kino er sein will

Nachdem Jurassic World: Ein neues Zeitalter alles daran gesetzt hat, sämtliche Figuren des Franchise in einem zerfahrenen Zweieinhalbstundenepos zusammenzuführen, erweist sich der siebte Teil der Reihe als erfrischende Anti-Nostalgie-Spritze. Das hier ist kein bemühtes Legacy-Sequel, sondern ein geradliniger Action-Blockbuster.

Regisseur Gareth Edwards, der bereits famose Filme wie Rogue One und The Creator ins Kino gebracht hat, liefert einen mitreißenden Abenteuer-Thriller, der genau weiß, wie seine Welt funktioniert, und präsentiert dadurch eine nervenaufreibende Sequenz nach der anderen. Größtes Highlight: der T-rex und das Schlauchboot.

Bereits im ersten Jurassic Park-Film von 1993 wollte Regisseur Steven Spielberg diese Actionszene in einer Stromschnelle umsetzen. Schlussendlich wurde sie jedoch aus dem Drehbuch gestrichen. Autor David Koepp hat sie allerdings nicht vergessen und nun zum Teil der Geschichte von Jurassic World: Die Wiedergeburt gemacht.

Ein Abenteuer voller Härte und Wunder, sodass man sich reichlich fürchten und staunen kann

Generell kommt der Film mit einer unerwarteten Härte und Kompromisslosigkeit daher. Edwards setzt die Dinos wieder mehr als Horror-Monster in Szene, versteht es aber auch, in den entscheidenden Momenten ein staunendes Spielberg-Gesicht in den prächtigen Bildern von Kameramann John Mathieson zu platzieren.

Abgerundet wird der Film von seinem großartigen Score, in dem Komponist Alexandre Desplats eher vorsichtig das Vermächtnis seiner Vorgänger, John Williams und Michael Giacchino, untersucht. Vielmehr sucht er nach eigenen Klängen für das entfesselte Dino-Abenteuer, das sich konstant mit hoher Geschwindigkeit bewegt.

Gerade nach dem mythologisch aufgeladenen Ballast der vorherigen Trilogie wirkt Jurassic World: Die Wiedergeburt wie ein dringend notwendiger Freiheitsschlag. Zwar fühlt sich der Film insgesamt etwas kleiner an, doch das nur zu seinem Vorteil: Edwards ist fokussiert bei der Sache und landet dafür deutlich mehr Treffer.