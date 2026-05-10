Erstmals im Streaming-Abo: Einer der fiesesten Horror-Bösewichte der letzten 20 Jahre ist zurück – und noch härter als je zuvor

Ikonische Horror-Bösewichte gibt es nicht mehr? Dann habt ihr dieses Horror-Highlight noch nicht gesehen, das es nun erstmals bei einem Streamingdienst im Abo gibt.

Denken wir an ikonische Horror-Bösewichte, dann beispielsweise an Wes Cravens Figuren Freddy Krueger aus A Nightmare on Elm Street oder Ghostface aus Scream. Zuletzt setzten Horrorfilme eher auf verfluchte Orte statt auf nahezu unsterbliche Gegenspieler. Ein Horrorfilm der letzten Jahre macht da eine Ausnahme, wobei jetzt dessen Fortsetzung erstmals im Abo verfügbar ist.

Die Rede ist von The Black Phone. Der Horrorfilm kam 2021 in die Kinos und erzählte von dem maskierten Killer namens Greifer (Ethan Hawke), der für eine Reihe von Kindesentführungen verantwortlich ist. Die 13-jährige Gwen (Madeleine McGraw) hat in ihren Träumen erste Vorahnungen, geht ihnen aber erst nach, als ihr Bruder Finney (Mason Thames) verschleppt wird.

Zurück zum Ursprung des Horrors: Black Phone 2 im Stream

Black Phone 2 knüpft einige Jahre nach dem Vorgänger an. Der Greifer konnte besiegt werden, doch er sucht Finn durch mysteriöse Telefonanrufe heim. Er ist auf Rache aus, wobei nun Finns Schwester ins Visier gerät. Erneut hat sie in ihren Träumen Visionen. Dieses Mal geht es aber weit in der Zeit zurück. Die beiden müssen sich mit den blutigen Anfängen des Killers und einer mysteriösen Verbindung auseinandersetzen.

Der zweite Teil baut auf den Stärken des paranormalen Horrors auf, verändert die Bedingungen aber grundlegend. Während die Träume im Vorgänger noch ein Mittel zum Zweck waren, um den Killer ausfindig zu machen, werden sie in Black Phone 2 zum Hauptschauplatz des Horrors.

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Black Phone 2 bei WOW: Der Greifer jagt im Traum

Da der Greifer nicht mehr in der realen Welt umherwandelt, muss er auf die Traumwelt zurückgreifen. Dadurch hat er einiges an neuen Freiheiten, um seine Opfer noch brutaler in seine Gewalt zu bringen. Die beiden Geschwister sind aber auch keine kleinen Kinder mehr. Sie sind dem Bösen nicht ausgeliefert und suchen in Black Phone 2 vielmehr die Konfrontation mit dem Greifer, um ihn endgültig besiegen zu können.

Besonders stark finde ich bei der Fortsetzung die neuen Locations. Aus der Kleinstadt zieht es den Horror in eine eisige Landschaft. Dadurch entstehen extrem gute Aufnahmen und der Grusel sorgt schon bildlich für eine wahre Gänsehaut.

Wer bereits Spaß mit dem ersten Teil hatte, sollte sich Black Phone 2 nicht entgehen lassen. Aktuell kann man den Horrorfilm im Abo von WOW streamen. Die Vorgeschichte ist zwar hilfreich, für einen packenden Filmabend funktioniert der Film aber auch, ohne dass man den Vorgänger gesehen hat.