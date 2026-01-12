Erstmals im Streaming-Abo: Einer der größten Blockbuster des letzten Jahres

Letztes Jahr ist James Gunns neuer Superman-Film mit Henry Cavill-Nachfolger David Corenswet im Kino gelaufen. Jetzt könnt ihr den Blockbuster erstmals im Abo streamen.

Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn hat 2025 eine neue DC-Ära im Kino eingeläutet. Mit Superman ist ein neuer Blockbuster über den legendären Superhelden gestartet, der erstmals David Corenswet als Nachfolger von Henry Cavill in der Titelrolle zeigte. Während Gunns Superman schon zum Leihen oder Kaufen fürs Heimkino verfügbar war, streamt der DC-Blockbuster jetzt erstmals im Abo – bei einem brandneuen Anbieter.

Jetzt im Streaming-Abo: James Gunns Superman präsentiert neuen Man of Steel nach Henry Cavill

Gunn überspringt die altbekannte Origin-Story rund um den Man of Steel weitestgehend. Im Mittelpunkt der Handlung dieses Films steht weiterhin der Konflikt zwischen Clark Kent aka Superman (Corenswet) und dem schurkischen, milliardenschweren Unternehmer Lex Luthor (Nicholas Hoult). Dieser will dem Helden in einem drohenden Krieg zwischen zwei Ländern die Schuld anhängen.

In Gunns Superman-Film mischen auch weitere sogenannte Metawesen wie Nathan Fillion als Guy Gardner aka Green Lantern mit. Außerdem geht es um die Romanze zwischen Clark und seiner Reporterkollegin Lois Lane (Rachel Brosnahan).

Hier könnt ihr einen deutschen Trailer zu James Gunns Superman schauen:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

Nach diesem Superman-Auftakt im sogenannten DC Universe (DCU) steht bereits die Fortsetzung fest. Man of Tomorrow wird eine Art Team-up-Film zwischen Superman und Lex Luthor. Gemeinsam müssen sie es mit dem Superschurken Brainiac aufnehmen, der vom deutschen Schauspielstar Lars Eidinger gespielt wird.

Superman streamt beim neuen Anbieter HBO Max in Deutschland

Hierzulande streamt Superman neu bei dem soeben gestarteten Streaming-Anbieter HBO Max. Dieser ist am 13. Januar 2026 in Deutschland gelauncht und bietet neben dem umfassenden Katalog von Warner Bros. Discovery mit zahlreichen Filmen und Serien auch kommende Highlights wie die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms exklusiv.

