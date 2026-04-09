Erstmals im Streaming-Abo: Für diesen Sci-Fi-Film braucht ihr besonders starke Nerven – erst nach 108 Minuten könnt ihr durchatmen

Eine Gruppe Jugendlicher, die immer nur dasselbe tut. Klingt erstmal eintönig, dahinter steckt jedoch einer der spannendsten Sci-Fi-Thriller der letzten Jahre. Nun gibt es ihn erstmals im Streaming-Abo.

Von The Running Man über The Life of Chuck bis hin zu Die Verurteilten wurden schon etliche Romane des Schriftstellers Stephen King verfilmt. Doch kaum ein Film zieht euch so tief ins Geschehen und hält die Spannung hoch, wie es der dystopische Science-Fiction-Thriller The Long Walk – Todesmarsch aus dem vergangenen Jahr schafft.

The Long Walk im Stream: Bloß nicht stehen bleiben

In der Welt von The Long Walk findet einmal im Jahr ein brutaler Wettbewerb statt. 100 Jugendliche treten zu einem Marsch an, der jedoch keinen Zielort hat. Stattdessen muss eine bestimmte Geschwindigkeit eingehalten werden. Wer diese unterschreitet, wird erst verwarnt und dann gnadenlos erschossen.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht eine Gruppe Jugendlicher rund um Raymond (Cooper Hoffman) und Peter (David Jonsson). Die Gründe für ihre Teilnahme könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Während einige auf leicht verdientes Geld hoffen, treibt andere der gesellschaftliche Druck in den Todesmarsch. Mit der Zeit werden wir jedoch bei vielen erst ihre wahren Motive kennenlernen.

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Ein dystopischer Sci-Fi-Thriller mit unerwartet viel Herz

Das Szenario von The Long Walk ist simpel gestrickt. Nach dem Startschuss verlassen wir die Straße nie wieder und begleiten sowohl bei Tag als auch bei Nacht die Läufer. Details über die dystopische Welt gibt es nur wenige. Alles, was es zu erfahren gibt, müssen wir uns aus den Gesprächen zwischen den Jugendlichen erschließen.

Während der 108 Minuten Laufzeit gibt es kaum Zeit zum Verschnaufen. Der Film schafft aber trotzdem immer wieder sehr emotionale Momente. Zu lange dürfen wir aber nicht in diesen verweilen, denn nur wenige Augenblicke später werden uns Warnschreie und laute Schüsse unsanft wachrütteln. Selbst in den ruhigen Szenen droht bereits der nächste Teilnehmer auszuscheiden.

The Long Walk ist also sowohl für die Teilnehmer als auch für uns als Zuschauende alles andere als ein einfacher Spaziergang. Die körperlichen und psychischen Belastungen der Jugendlichen sind kaum zu ertragen. Figuren, die wir anfangs noch abstoßend finden, wachsen uns ans Herz – und doch wissen wir, dass am Ende nur einer lebend aus dem Todesmarsch herauskommen kann.

Trotz der einfachen Prämisse ist The Long Walk eine große Empfehlung für alle Fans von grimmigen Dystopien und spannungsgeladenen Thrillern. Kaum ein anderer Genre-Vertreter nimmt sich so viel Zeit für die Figuren und bleibt gleichzeitig so packend. Ihr könnt The Long Walk ab sofort im Abo von WOW streamen.