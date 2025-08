Erstmals im Streaming-Abo: Geniales Horror-Erlebnis mit Hugh Grant in der gruseligsten Rolle seines Lebens

Die Zeiten der RomComs mit Hugh Grant sind schon eine ganze Weile vorbei. Jetzt entdeckt der Darsteller seine dunklen Seiten. Die allerdunkelste zeigt er in diesem Streaming-Tipp.

Ein klug geschriebener Bösewicht muss nicht automatisch funktionieren. Man muss ihn genauso gut verkaufen können. Entsprechend gut muss der jeweilige Darsteller oder die Darstellerin in die Rolle finden. Wer komplett darin verschwinden und aufgehen kann, hat die Chance, zum absoluten Monster zu mutieren.

Genau das tut der ehemalige RomCom-Liebling Hugh Grant in dem bewusst Klischees und festgefahrene Glaubensansichten herausfordernden Horror-Film Heretic. Grant schafft es, dass wir nachdenklich aus dem Film herausgehen – und uns vor ihm so sehr gruseln wie noch nie zuvor. Wenn ihr euch davon noch überzeugen müsst, habt ihr jetzt erstmals im Streaming-Abo bei WOW die Chance dazu.

Horror-Tipp: In Heretic geraten zwei Missionarinnen nichtsahnend in ein grausames Spiel

Schwester Barnes (Sophie Thatcher) und Schwester Paxton (Chloe East) sind mormonische Missionarinnen. Barnes ist selbstbestimmt, Paxton eher noch etwas unsicher. Doch beide ziehen überzeugt und mit Elan mit ihren Fahrrädern von Haus zu Haus und suchen das Gespräch.

Ihr Ziel: Ihren Glauben der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage weiterzugeben und ihre Gemeinschaft zu erweitern. Als sie ein Regenguss überrascht, suchen sie Zuflucht und Kontakt beim zurückgezogen lebenden Mr. Reed (Grant).

Zu ihrer beider Überraschung zeigt er sich sogar extrem offen und ist sofort bereit, sich mit ihnen zu unterhalten. Er wirkt nicht nur neugierig, sondern eifrig, mehr über ihren Glauben zu erfahren. Seine Frau sei auch da, versichert er. Nur sei sie gerade noch in der Küche. Erst viel zu spät wird Barnes und Paxton aber klar, dass sie mit Reed allein sind. Und dass er mehr als finstere Pläne mit ihnen hat.

Neu im Streaming-Abo: Heretic ist Hugh Grants bislang unheimlichste und verstörendste Rolle

Grant arbeitet nun schon seit ein paar Jahren daran, das Dandy-Image seiner früheren Jahre abzulegen. Vergessen ist der etwas verpeilte Romantiker, Grant befindet sich inzwischen in seiner Bösewicht-Ära. Das ist in Paddington 2 wahnsinnig witzig, in The Gentlemen herrlich ekelhaft und zugleich unterhaltsam – aber in Heretic ist es absolut grauenerregend. Und das ist gut so.

Es erfordert schon einiges an schauspielerischem Können und Charisma, einen Charakter wie Mr. Reed perfekt zu verkörpern. Reed ist clever und berechnend, ein Marionettenspieler. Ein Manipulator, der genauso gern über Glauben philosophiert und anprangert, wie er selbst Gott spielt. Ein verlogener, widersprüchlicher, aber stets bedrohlicher Antagonist voller Hass und verdrehter Machtgedanken.

Zusätzlich muss aber auch seine Fassade des falschen Verständnisses funktionieren. Grant balanciert all diese gegensätzlichen Charaktereigenschaften mit Links aus. Das Ergebnis ist eine Darbietung, die bis zur letzten Sekunde Gänsehaut bereitet. In Kombination mit Thatchers ebenbürtiger Performance wird daraus ein uneingeschränkt fesselnder Todestanz. Eiserner Wille kämpft hier gegen eiserne Überzeugung.

Das ist absolut sehenswert und philosophisch hoch aufgeladen, sodass neben angespanntem Schauer auch inhaltlich so einiges hängen bleibt. Wer das selbst erleben will, kann das ab heute bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo tun.



*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.