Erstmals im Streaming-Abo: Grandioser Actionfilm zeigt euch die besten Kämpfe seit John Wick

Actionfans aufgepasst: Erstmals seit dem Kinostart ist ein unterhaltsamer Action-Blockbuster im Streaming-Abo verfügbar, der mit den besten Kämpfen seit John Wick aufwartet.

Neben dem nahezu grenzenlosen Charme von Keanu Reeves sind die packenden Kämpfe in John Wick das Alleinstellungsmerkmal der Actionreihe. Nur wenige Filme kommen an die Brutalität und die starken Choreografien heran. Ein Film, der das schafft, ist nun erstmals im Streaming-Abo von WOW verfügbar.

Jener Actionstreifen hört auf den Namen Nobody 2. Der Name verrät es bereits: Es handelt sich um eine Fortsetzung. Und zwar um die eines Überraschungserfolges aus dem Jahr 2021. Darin wurde der unscheinbare Familienvater Hutch (Bob Odenkirk) von Einbrechern überrascht und lässt sie unbestraft ziehen. Sein Umfeld hält ihn fortan für schwächlich, was sein Killer-Ego wieder ins Bewusstsein ruft. Es dauert nicht lange, ehe ein viel größeres Unheil über die Familie einbricht.

Nobody 2 im Stream: Der Familienurlaub wird zur Gewaltorgie mit harter John Wick-Action

Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit der Familie. Vier Jahre sind seit den letzten Ereignissen vergangen und Hutch ist noch dabei, seine Schulden in Höhe von 30 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Er hetzt von Auftrag zu Auftrag und ist deshalb kaum zu Hause. Höchste Zeit also für einen erholsamen Urlaub mit den Liebsten. Wäre da nicht ein korrupter Freizeitparkbetreiber und eine neue Unterweltgröße.

Die Idylle verblasst schnell und es dauert nicht lange, ehe die ersten Schläge treffsicher versenkt werden. Wie schon beim ersten Teil setzt auch Nobody 2 auf brachiale Action. Das Blut spritzt andauernd, die Altersfreigabe ab 16 Jahren hat man sich redlich verdient. Die Actioneinlagen begleiten wir erneut aus nächster Nähe. Dank starker Choreografien arten die auch nicht in ein hektisches Schnittgewitter aus.

Streaming-Tipp bei WOW: Nobody 2 liefert blutige Action und trockener Humor

In der Hauptrolle sehen wir Bob Odenkirk, den wir spätestens seit dem Breaking Bad-Spin-off Better Call Saul zu lieben gelernt haben. Hier spielt er einen vermeintlich normalen Familienvater, dem man solche Gewaltausbrüche gar nicht zutrauen würde. Wenn er jedoch angepackt, dann so richtig und auch immer mit einer guten Portion trockenem Humor.

Was der Film im Vergleich zum Vorgänger etwas vermissen lässt, sind die ikonischen Momente. Teil 1 schuf beispielsweise mit der Schlägerei im Bus eine der besten Kampfszenen der letzten Jahre. Nobody 2 ist ähnlich brutal, die Gewalt entfaltet sich aber eher so nebenbei und wird durch vermehrte Auftritte der Familie etwas weniger ausufernd. Eine Bootsfahrt werdet ihr aber bestimmt nicht mehr vergessen.

Wer schon Spaß mit dem Erstling hatte, sollte sich das Wiedersehen auf alle Fälle ansehen. Einen besseren Ersatz für John Wick gibt es aktuell ohnehin nicht. Nobody 2 könnt ihr derzeit im Streaming-Abo von WOW schauen.