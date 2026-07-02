Erstmals im Streaming-Abo: Kaum ein anderer Film hat mich letztes Jahr noch so lange beschäftigt

Ende letzten Jahres kam eine Filmperle ins Kino, die mich komplett in den Bann gezogen hat. Nun erscheint die berührende Tragikomödie erstmals im Streaming-Abo.

Vermutlich habt ihr es gar nicht mitbekommen, doch Ende November 2025 startete ein fantastischer Film namens Sehnsucht in Sangerhausen in den deutschen Kinos. Die fünfte Regiearbeit von Julian Radlmaier entführt in die titelgebende Kreisstadt des Landkreises Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt und entfaltet sich als feinfühliges, humorvolles Verweilen in warmen, melancholischen Sommertagen.

Mich hat diese faszinierende Stimmung aus Leichtigkeit und Nachdenklichkeit nicht mehr losgelassen. Immer wieder merke ich, wie ich zu den schlichten und dennoch unheimlich starken Bildern des Films zurückkehre. Deswegen will ich ihn euch zum Streaming-Start ans Herz legen. Radlmaier hat einen wundervollen filmischen Spaziergang geschaffen, den ihr nun erstmals bei Mubi im Abo schauen könnt.

Sehnsucht in Sangerhausen vereint Geister und Menschen über Jahrhunderte hinweg

Die Geschichte von Sehnsucht in Sangerhausen beginnt im 18. Jahrhundert mit einem verspielten Prolog, dessen Echo später immer wieder in der Gegenwart nachhallt. Dort lernen wir dann auch die beiden Hauptfiguren kennen: Ursula (Clara Schwinning) und Neda (Maral Keshavarz), zwei junge Frauen, deren Wege lange Zeit parallel nebeneinander herlaufen, ehe sie sich tatsächlich überschneiden.

Ursula stammt aus Sangerhausen. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Café und ist darüber hinaus als Putzkraft in einem Möbelgeschäft angestellt. Erfüllung findet sie in ihrer Arbeit nicht. Erst als sie auf die Musikerin Zulima (Henriette Confurius) trifft, leuchten ihre Augen wieder. Plötzlich sind da eine Neugier und ein Hunger, die sie fast vergessen hat. Eine Lust auf Entdeckung, die sie bis zum höchsten Punkt klettern lässt.

Ähnlich ergeht es Neda, die unzufrieden mit ihrem Leben ist. In Sangerhausen produziert sie Videos für ihre Social-Media-Kanäle, die günstige Reisetipps versprechen – frei nach dem Motto: "Auf Hartz im Hartz." Plötzlich entdeckt sie zwischen den Rosen, für die die Stadt bekannt ist, eine alte Freundin aus Teheran. Doch kann sie der Erscheinung wirklich trauen oder wird sie von einem Geist ihrer Vergangenheit verfolgt?

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Streaming-Tipps von uns.

Jetzt bei Mubi: Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmaier ist ein wundervolles Filmgedicht

Sehnsucht in Sangerhausen ist ein verblüffender Film. Auf den ersten Blick wirkt die 90-minütige Mischung aus Drama und Komödie sehr überschaubar in ihren Figuren und Schauplätzen – geradezu unspektakulär. Mitunter hat man das Gefühl, Ereignisse und Begegnungen würden sich wiederholen, doch schon an diesem Punkt offenbart sich eine zärtliche Poesie in Bildern, Musik und vor allem dem Klang der Sprache.

Nach sehr streng inszenierten Filmen wie Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und Blutsauger erweist sich Sehnsicht in Sangerhausen als entspanntes Schlendern, das einen trotzdem tief in die vermeintlich kleine Welt der Figuren hineinzieht und mit einem Gefühl für das Existenzielle entlässt. Ein perfekt komponiertes Gedicht, das in seinen besten Momenten das Sommergefühl von Call Me by Your Name einfängt.

Zum Weiterlesen: Die Top 25 der bisher besten Filme 2026

Schwebende Schwemut in Filmform: Wenn ihr Sehnsucht in Sangerhausen auf der großen Leinwand verpasst habt, könnt ihr ihn ab sofort bei Mubi streamen. Und wenn ihr danach noch mehr von Julian Radlmaier sehen wollt, gibt es dort ebenfalls die beiden Vorgängerfilme Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und Blutsauger. Euch erwarten ein paar der feinsten Stunden, die das deutsche Kino aktuell zu bieten hat.