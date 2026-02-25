Erstmals im Streaming-Abo: Keanu Reeves in abgedrehter Fantasy-Rolle, die euch John Wick vergessen lässt

Im Streaming-Abo gibt es nun erstmals einen neuen Fantasy-Film mit Keanu Reeves zum Streamen. Seine Rolle könnte wohl kaum gegenteiliger zu John Wick ausfallen.

Keanu Reeves hat schon die unterschiedlichsten Rollen gespielt. Nachdem er Neo in Matrix spielte, wurde er zuletzt für seine Darbietung als Auftragskiller John Wick gefeiert. Jetzt sehen wir ihn in der Hauptrolle eines Fantasyfilms, wodurch wir ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen.

Gemeint ist Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel, der im letzten Jahr in die Kinos kam. Jetzt kann der Film im Abo von WOW gestreamt werden, wobei euch neben Keanu Reeves weitere Stars und eine einzigartige Genre-Mischung erwarten.

Keanu Reeves in Good Fortune: Vom Actionheld zum Schutzengel

Der Film erzählt vom gutmütigen, wenngleich noch sehr unerfahrenen Engel Gabriel (Keanu Reeves). Als Schutzengel hat er die Aufgabe, Menschen mit Handy am Steuer vor einem Unfall zu bewahren. Als er jedoch den entmutigten Arj (Aziz Ansari) kennenlernt, will er unbedingt mehr tun. Er lässt ihn für eine Woche in das Leben eines Investors (Seth Rogen) wechseln, doch dadurch entsteht ein gigantisches Chaos.

Keanu Reeves als Engel zu casten, ist auf jeden Fall eine Ansage. Das klingt nicht nur verrückt, sondern ist auch anders als alles, was er zuvor gespielt hat. Good Fortune setzt aber auf keine übertriebene Religionssymbolik. Abseits seiner ohnehin recht kleinen Flügel sieht er aus wie ein gewöhnlicher Mensch.

Fantasy mit vielen Lachern – wer war nochmal John Wick?

Bei Gabriels Auftreten wird vor allem auf Situationskomik gesetzt. Dadurch, dass er zuvor nur beobachten durfte, sind viele für uns alltägliche Sachen für ihn Neuland. Selbst aus einem Burger, Chicken Nuggets und einem Milchshake entsteht ein Running-Gag, den ich hier aber nicht vorwegnehmen möchte.

Good Fortune beschäftigt sich mit der Frage, was ein Leben eigentlich lebenswert macht. Gerade in aussichtslos scheinenden Situationen. Das verpackt Regisseur Aziz Ansari (der gleichzeitig auch Arj spielt) gekonnt locker. Keanu Reeves sorgt für viele Lacher und auch Seth Rogen als verwöhnter Investor macht viel Laune. Hier sollte man aber nicht mit dem alten Rogen aus den Komödien mit James Franco rechnen. Inzwischen spielt er deutlich ruhiger und in meinen Augen auch authentischer.

Mit großen Stars besetzt, ist Good Fortune super unterhaltsam und mit 97 Minuten auch äußerst kurzweilig. Allzu tiefgründig wird es nicht, manchmal vielleicht etwas kitschig. Dennoch sollte man der Fantasy-Komödie auf jeden Fall eine Chance geben, denn es steckt ganz viel Charme dahinter. An Keanu Reeves als John Wick muss man danach kaum noch denken. Hier zeigt er sich völlig anders.

